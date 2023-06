Już wiadomo Apple nie pozwala nam robić tarcz dla Apple Watcha

Apple Watch to jeden z tych gadżetów, które na pierwszy rzut oka nie oferują niczego specjalnie odkrywczego. Bo faktycznie — można bez niego bez problemu żyć i jest on co najwyżej uzupełnieniem i dobrym kompanem iPhone'a. Jednak kiedy ktoś już zasmakuje jego asysty w codziennych sprawach, to trudno mu będzie zrezygnować z oferowanych przez niego opcji.

Apple Watch - kompan na co dzień

Sam przez lata z ogromnym dystansem podchodziłem do tematu smartwatchy. Dopiero pierwszy Fitbit Versa przekonał mnie do tej kategorii sprzętów — i to dość skutecznie. Prosto z Versy przeskoczyłem do Apple Watcha i... przynajmniej tak długo jak będę korzystał z iPhone'a w formie głównego telefonu, nigdzie dalej się nie wybieram. Apple Watch nie jest najlepszym smartwatchem na rynku, ale bez wątpienia jest idealnym kompanem dla telefonu Apple. Dla mnie powiadomienia schodzą na dalszy plan — bo za bardzo z nich w życiu nie korzystam.

Ale Apple Watch to nie tylko dodatkowy kawałek technologii który trzeba regularnie (i to dość często) ładować. To przede wszystkim bardzo praktyczny kawałek technologii, który w moim przypadku okazał się najskuteczniejszym budzikiem jaki kiedykolwiek miałem. Ponadto — to także mój ulubiony środek płatniczy. Wyginanie ręki w niektórych sklepach wygląda może i dziwnie, ale dla mnie i tak jest wygodniejsze niż sięganie po telefon, którego najczęściej nie trzymam w ręku.

Od lat jednak przy Apple Watchu pojawia się to samo pytanie: dlaczego gigant nie pozwala tworzyć na nim własnych tarcz? Dlaczego skazani jesteśmy na tych kilkanaście propozycji od Apple i nic więcej? Po kilku generacjach zegarka — nareszcie pada odpowiedź na to pytanie.

Dlaczego Apple nie pozwala tworzyć własnych tarcz dla Apple Watcha?

Apple Watch zadebiutował blisko osiem lat temu — i od samego początku powtarza się to samo pytanie: dlaczego nie możemy samodzielnie tworzyć tarcz do zegarka? Co zrobić, by zamiast systemowych propozycji — zaprojektować coś od A do Z?

Odpowiedź zawsze jest taka sama: bo Apple tak sobie wymyśliło. I najzwyczajniej w świecie nie zaoferowało użytkownikom takiej opcji. Poza jedną propozycją gdzie możemy sami wybrać grafikę pojawiającą się w tle + układ kilku wymiennych elementów (również zaprojektowanych przez Apple), jesteśmy skazani na ich designy. Dość uniwersalne, niektóre oferujące nam kilka dodatkowych opcji, ale... no to byłoby na tyle. Przez tych blisko osiem lat Apple nie chciało zabrać głosu w temacie, ale teraz Kevin Lynch — VP w dziale Technologii oraz Deidre Caldebeck (marketing produktowy) w rozmowie ze szwajcarskim magazynem Tages-Anzeiger udzielili odpowiedzi na to pytanie.

Użytkownicy nie mogą tworzyć własnych tarcz dla Apple Watcha, ponieważ...

Jak czytamy w wywiadzie, powodem dla którego Apple nie oddaje w ręce opcji samodzielnego tworzenia tarcz jest zapewnienie działania Apple Watchów w sposób "prosty i jednolity". Producenci wkładają zaś ogrom pracy w to, by wszystko działało jak należy — a wszystkie udostępniane przez nich propozycje były dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Zapewniają też sobie furtkę do tego, że niezależnie od kolejnych aktualizacji oprogramowania — ich tarcze wciąż bezproblemowo działają. Czy równie efektywnie byłoby w przypadku tych tworzonych przez użytkowników? Cóż, tu sprawy mogłyby układać się... różnie.

W watchOS 10 w temacie szykuje się kilka fajnych usprawnień — w tym wsparcie dla widżetów, pozwalających bardziej efektywnie wykorzystywać zegarek:

Ważną nowością są także wspomniane widgety, pozwalające na szybki podgląd aplikacji pogodowej lub kalendarza – dokładnie tak, jak na iPhonie, wybudzane przez przekręcenie Digital Crown. Dłuższe przyciśnięcie wybudzi ekran edycji widgetów. Kilka aplikacji przeszło delikatny lifting – z poziomu aplikacji do treningów można śledzić przykładowo zdobyte nagrody.

O ile jednak odda to w ręce użytkowników zestaw nowych możliwości, wciąż nie jest funkcją o którą proszą od lat: tworzenia własnych tarcz. Ale wygląda na to, że na taką opcję jeszcze przyjdzie nam poczekać. O ile w ogóle kiedykolwiek się jej doczekamy...