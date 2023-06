iPhone 15 będzie potęgą. Wszystko przez Apple Vision Pro

Wychodzi na to, że iPhone 15 doczeka się bardzo istotnych zmian z powodu premiery gogli Apple Vision Pro, co chyba nikogo nie dziwi. Apple ma sporo do udowodnienia, a najważniejszą siłą tego giganta jest doskonale działający ekosystem. Nie mogło więc obyć się bez takich usprawnień w iPhone'ie 15, które dotyczyłyby właśnie interakcji z goglami.

Podczas niedawnej konferencji WWDC 2023 Apple zaprezentowało gogle Vision Pro wraz z najnowszym 15-calowym MacBookiem Air. Ten długo wyczekiwany zestaw AR/VR trafi na rynek na początku 2024 roku. Najważniejszą cechą Vision Pro jest możliwość sterowania głównie za pomocą gestów rąk - włącznie z elementami osadzonymi "w powietrzu": całość - jak wszystko w Apple - ma być maksymalnie intuicyjne, proste i przyjemne.

Skoro więc Vision Pro jest integralną częścią ekosystemu Apple, to producent iPhone'a zaoferuje w nim istotne zmiany sprzętowe w celu stworzenia bardziej "konkurencyjnego" ekosystemu wokół Vision Pro.

Według uznanego analityka Apple - Ming Chi-Kuo, iPhone 15 prawdopodobnie zostanie wyposażony w ulepszony układ Ultra Wide Band (UWB). Apple planuje zmienić proces litograficzny, przechodząc z 16 nm na bardziej zaawansowany 7 nm, co ma zapewnić lepszą wydajność i oszczędność energii podczas interakcji z urządzeniem. Kuo stwierdził ponadto, że "ekosystem stanowi kluczowy czynnik sukcesu Vision Pro, a kluczowe są Wi-Fi i UWB". W innym tweecie analityk dodał, że dostawcą układów SiP będzie JCET, chińska firma z sześcioma zakładami produkcyjnymi oraz dwoma centrami badawczo-rozwojowymi w Chinach i Korei. Spekuluje się również, że iPhone 15 ma być szczególnie dopracowany pod kątem wydajności, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której współpraca między telefonem, a goglami będzie okraszona choćby niewielkimi opóźnieniami. Na moje jednak wydajność w samych goglach będzie tu dużo istotniejsza - iPhone'y najnowszych generacji już teraz są całkiem okazałe pod kątem ich szybkości działania.

Nie zabrakło informacji na temat... następcy "piętnastki": istnieje szansa, że iPhone 16, który ma zostać wydany w drugiej połowie 2024 roku, będzie wyposażony w WiFi 7. Ta aktualizacja ma zapewnić lepszą współpracę między sprzętami Apple działających w tej samej sieci. Brzmi rozsądnie - Wi-Fi będzie mieć kluczowe znaczenie w kwestii przenikania się informacji między urządzeniami współpracującymi z goglami Vision Pro.

Pamiętacie, jak Steve Ballmer krzyczał w trakcie konferencji: "Developers, developers, developers, developers!"? W Apple muszą sobie to podśpiewywać pod nosem dosłownie codziennie. Firma ta już tradycyjnie oferuje programistom narzędzia do przenoszenia istniejących aplikacji na visionOS, system operacyjny zasilający Vision Pro - programiści przyjmują wszystko, co robi Apple z entuzjazmem i najpewniej AppStore dla Vision Pro będzie już całkiem obfity na premierę gogli.

A skoro mowa o AppStore, to będzie to skrojone na potrzeby gogli repozytorium, w którym użytkownicy będą mieli dostęp do "setek tysięcy znanych aplikacji dla iPhone'a i iPada, które doskonale działają i automatycznie współpracują z nowym systemem wprowadzania komend w Vision Pro" - taką informację podało Apple podczas konferencji produktowej na WWDC. Czekam więc - iPhone 15 na pewno będzie kolejnym telefonem, jaki kupię: kuszą mnie też gogle, ale... wolę chyba odrobinę poczekać, aż Apple rozwiąże problemy wieku dziecięcego. A te pewnie się pojawią - mimo wszystko.