AirPods w 2024 roku – które wybrać po konferencji Apple?

AirPods w 2024 roku, po wrześniowej premierze, to de facto cztery modele – od nowych AirPods 4 i AirPods 4 z ANC, po znane już AirPods Pro 2 i luksusowe AirPods Max. Które wybrać? Sprawdź nasz przewodnik i dowiedz się, który model jest dla Ciebie.

Rok 2024 to kolejne zmiany w ofercie Apple. Po wrześniowej konferencji marka wprowadziła na rynek 2 nowe modele w podstawowym segmencie AirPods, pozostawiając jednocześnie 2 droższe warianty, czyli AirPods Pro 2 i AirPods Max. W tym artykule przyjrzymy się każdemu z modeli, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru.

AirPods 4 – podstawowa wygoda i nowe funkcje

Najtańszy model z nowej linii to AirPods 4 w cenie 649 zł. W porównaniu do poprzedniej generacji (AirPods 3), mają mniejsze, bardziej kompaktowe etui oraz ulepszoną konstrukcję, która lepiej pasuje do różnych kształtów uszu. Apple zastosowało zaawansowane modelowanie, aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania. Dzięki temu AirPods 4 mają być "najlepiej dopasowanymi" słuchawkami w swojej historii.

Pod względem technologii dźwięku, AirPods 4 wyposażone są w nowy układ H2, który zapewnia lepszą jakość dźwięku oraz obsługę technologii Spatial Audio z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy. Nie posiadają jednak aktywnej redukcji hałasu, co oznacza, że nie będą w stanie tak skutecznie blokować dźwięków otoczenia, jak droższe modele.

AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu – budżetowe ANC

Nowością w 2024 roku jest również model AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu (ANC), dostępny w cenie 899 zł. Jest to pierwszy model AirPods poza serią Pro, który oferuje tę funkcję. Dzięki ANC i adaptacyjnemu trybowi audio, słuchawki dostosowują poziom tłumienia hałasu w zależności od otoczenia. Co więcej, model ten wyposażony jest w tryb Transparency Mode, który umożliwia słyszenie dźwięków otoczenia, co jest idealne, jeśli potrzebujesz być świadomym swojego otoczenia, np. na stacji kolejowej.

Pod względem żywotności baterii, AirPods 4 z ANC oferują do 5 godzin słuchania na jednym ładowaniu bez aktywacji ANC, a z włączonym ANC czas ten spada do 4 godzin. Etui doładowuje słuchawki, zapewniając łącznie do 30 godzin użytkowania.

AirPods Pro 2 – zaawansowana technologia dla wymagających

AirPods Pro 2 to propozycja dla tych, którzy oczekują najwyższej jakości dźwięku w słuchawkach dousznych. W cenie około 1199 zł oferują zaawansowane funkcje, takie jak Adaptacyjne Audio, które dynamicznie dostosowuje poziom redukcji hałasu do otoczenia, oraz tryb Personalized Spatial Audio, który dopasowuje dźwięk do indywidualnych preferencji użytkownika.

AirPods Pro 2 mają silikonowe końcówki, co zapewnia lepszą izolację i komfort dla osób, które wolą bardziej zamknięte słuchawki. Żywotność baterii wynosi do 6 godzin na jednym ładowaniu (z włączonym ANC), a etui zapewnia do 30 godzin użytkowania.

AirPods Max – luksusowy wybór

AirPods Max to najbardziej zaawansowany model słuchawek od Apple, kosztujący 2499 zł. Są to pełnowymiarowe słuchawki nauszne, które zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku dzięki dużym przetwornikom i zaawansowanej redukcji hałasu. Oferują Spatial Audio i doskonałe tłumienie hałasu, co sprawia, że są idealne do pracy w głośnych miejscach, np. w biurach lub podczas podróży samolotem.

AirPods Max wyróżniają się również wysoką jakością wykonania – mają aluminiowe muszle i elastyczny pałąk, który równomiernie rozkłada nacisk, zwiększając komfort użytkowania. W odróżnieniu od pozostałych modeli, AirPods Max nie są słuchawkami dousznymi, co sprawia, że oferują bardziej immersyjne doświadczenie dźwiękowe, ale są mniej kompaktowe.

W 2024 roku Apple oferuje cztery różne modele AirPods, które spełniają różne potrzeby użytkowników. Jeśli szukasz podstawowego modelu bez zbędnych dodatków, AirPods 4 będą dla Ciebie świetnym wyborem. Jeśli szukasz aktywnej redukcji hałasu w przystępnej cenie warto rozważyć AirPods 4 z ANC. AirPods Pro 2 to idealny wybór dla tych, którzy oczekują pełnej kontroli nad dźwiękiem i najlepszych technologii, a AirPods Max to wybór z górnej półki dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy cenią sobie najwyższą jakość dźwięku.