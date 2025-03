Który Apple Watch wybrać w 2025 roku?

Apple Watch to bez wątpienia najpopularniejszy smartwatch na rynku. Jeśli masz iPhone’a i myślisz o inteligentnym zegarku, wybór jest prosty – ale tylko pozornie. Apple co roku wypuszcza nowe modele, a starsze często pozostają w sprzedaży, tworząc dylemat. Czy warto dopłacić do nowości, czy może lepiej sięgnąć po starszą, ale wciąż solidną wersję? Sprawdźmy, który Apple Watch w 2025 roku będzie najlepszy dla Ciebie.

Apple Watch SE (2. generacji) – opcja budżetowa

Apple Watch SE (2. generacji) to najtańszy model w ofercie Apple i świetny wybór dla tych, którzy chcą wejść w świat smartwatchy bez wydawania fortuny. Ma wszystko, czego potrzeba do codziennego użytkowania: śledzenie aktywności, powiadomienia, możliwość odbierania połączeń, a nawet funkcję wykrywania upadku. W porównaniu do droższych modeli ma jednak pewne ograniczenia. Nie znajdziemy tu ekranu "always-on", więc trzeba podnieść nadgarstek, by zobaczyć godzinę. Brakuje też zaawansowanych czujników zdrowotnych – nie zmierzy EKG ani poziomu tlenu we krwi. Jeśli jednak zależy Ci na podstawowych funkcjach i dobrej współpracy z iPhone’em, SE jest świetnym wyborem w rozsądnej cenie.

Apple Watch Series 9 – solidny smartwatch w rozsądnej cenie

Series 9 to linia z 2023 roku, która nadal pozostaje w sprzedaży w niektórych elektromarketach i może być świetną alternatywą, jeśli nie chcesz dopłacać do najnowszej generacji (Series 10). Ma wszystko, co potrzebne w nowoczesnym smartwatchu: ekran "always-on", funkcję EKG, pomiar tlenu we krwi oraz nowy czip S9, który działa szybciej i wydajniej niż poprzednie generacje. Jednym z jego wyróżników jest funkcja „Double Tap” – czyli możliwość obsługi zegarka dwukrotnym stuknięciem palcami tej samej ręki. Przydaje się, gdy masz zajęte ręce, np. podczas gotowania czy prowadzenia auta.

Czy warto go kupić w 2025 roku? Jeśli znajdziesz dobrą promocję – zdecydowanie tak. To wciąż bardzo dobry smartwatch, a różnice względem Series 10 nie są aż tak duże, by koniecznie trzeba było wybierać nowszy model.

Apple Watch Series 10 – najnowszy wariant klasyka

Apple Watch Series 10 to świeżynka, która pojawiła się na rynku w ubiegłym roku. Co nowego oferuje? Przede wszystkim zmieniony design – zegarek jest cieńszy, lżejszy i ma większy ekran, który lepiej wypełnia kopertę. Apple ulepszyło też baterię, która teraz działa nieco dłużej niż w poprzednich wersjach. Poza tym mamy znane już funkcje zdrowotne, ale w nieco ulepszonej wersji – dokładniejsze EKG, lepsze monitorowanie snu i nowy czujnik temperatury.

Czy warto dopłacić do Series 10? Jeśli zależy Ci na najnowszych technologiach i lubisz mieć najświeższy sprzęt, to pewnie tak. Ale jeśli już masz Series 9, różnice nie będą na tyle duże, by koniecznie wymieniać zegarek.

Apple Watch Ultra 2 – dla wymagających

Apple Watch Ultra 2 to model dla osób aktywnych, które nie boją się wydawać więcej na sprzęt premium. Jest większy, bardziej wytrzymały i oferuje lepszą baterię – nawet 36 godzin na jednym ładowaniu. Sprawdzi się w ekstremalnych warunkach, bo ma bardziej odporne szkło, wzmocnioną konstrukcję z tytanu i precyzyjny GPS.

To także najlepszy wybór dla nurków i biegaczy długodystansowych, bo Apple dodało nowe algorytmy analizujące wysokość i głębokość. Jeśli jednak nie uprawiasz sportów ekstremalnych, Ultra 2 może być po prostu… przesadą. Jest drogi, większy niż inne modele i nie każdemu będzie wygodnie go nosić na co dzień. Nie zmienia to jednak faktu, że jego outdoorowy design na pewno znajdzie zwolenników.

O co chodzi z Apple Watch Cellular?

Wybierając Apple Watch, warto zastanowić się, czy potrzebujesz wersji Cellular, czyli z możliwością łączności LTE. Modele z tą funkcją pozwalają na odbieranie połączeń, wysyłanie wiadomości i korzystanie z internetu bez konieczności noszenia iPhone’a przy sobie. Brzmi świetnie, ale jest haczyk – wymaga wykupienia dodatkowego planu eSIM u operatora lub sklonowania aktywnej karty SIM. Jeśli często biegasz, uprawiasz sporty na świeżym powietrzu lub po prostu chcesz mieć więcej swobody, warto rozważyć ten wariant. W przeciwnym razie standardowa wersja GPS będzie w zupełności wystarczająca.

Aluminium, czy tytan?

Różne modele Apple Watcha dostępne są także w kilku wariantach materiałowych, co wpływa na ich wygląd, wagę i cenę. Najpopularniejsza opcja to aluminium – lekkie, trwałe i najbardziej przystępne cenowo. Opcją, za którą trzeba dodatkowo zapłacić jest tytan, który łączy wytrzymałość z niską wagą. Wybór materiału to głównie kwestia estetyki i budżetu, bo funkcje zegarka pozostają te same.

Z jakim paskiem wybrać Apple Watch?

Ostateczna cena Apple Watcha może się także znacząco różnić w zależności od paska, który wybierzesz. W podstawowym zestawie dostajemy standardowy pasek sportowy z fluoroelastomeru (czyli takiej lepszej gumy), który jest wygodny i odporny na pot, ale nie każdemu pasuje wizualnie. W tej samej cenie możemy też wybrać materiałową opaskę sportową lub opaskę plecioną. Chcesz czegoś bardziej eleganckiego? Możesz dopłacić za bransoletę ze stali nierdzewnej.

Który model Apple Watch będzie najlepszy?

Ostateczny wybór zależy od Twoich potrzeb i budżetu. Jeśli szukasz podstawowego smartwatcha do śledzenia aktywności i powiadomień, Apple Watch SE (2. generacji) będzie najrozsądniejszym i najtańszym wyborem. Jeśli zależy Ci na pełnym zestawie funkcji zdrowotnych, Series 9 wciąż jest świetną opcją, zwłaszcza w dobrej promocji. Series 10 to nowość, która oferuje nieco lepszą baterię i większy ekran, ale jeśli masz poprzednią generację, zmiana nie będzie konieczna. Z kolei Ultra 2 to model dla tych, którzy potrzebują czegoś naprawdę wytrzymałego, gotowego na ekstremalne warunki i z najlepszą baterią w ofercie Apple.

Warto też pamiętać, że wybór wersji Cellular, materiału koperty i paska może wpłynąć na końcową cenę. Jeśli traktujesz Apple Watch jako narzędzie do codziennego życia i aktywności, klasyczne modele SE, Series 9 czy 10 w aluminiowej wersji w zupełności wystarczą.

Nie ma jednego „najlepszego” Apple Watcha – wszystko zależy od tego, czego oczekujesz i ile kasy chcesz wydać. Niezależnie od wyboru, każdy z tych zegarków świetnie współpracuje z iPhone’em i oferuje mnóstwo funkcji, które ułatwiają życie. Teraz pozostaje tylko zdecydować, który model najlepiej pasuje do Ciebie.