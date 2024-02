iPhone w Europe bez popularnej funkcji. Za kilka tygodni z niej nie skorzystasz

Apple szykuje się do premiery iOS 17.4. Ta wersja systemu dla iPhone'a wprowadza zmiany dla użytkowników z Unii Europejskiej, które spełniają założenia Aktu o rynkach cyfrowych. Jednak chyba nikt się nie spodziewał, że wraz z nowościami zniknie ważna funkcja.

Dodawanie do ekranu początkowego storn internetowych od dawna przestało być wyłącznie dodawaniem skrótu, który otwiera się w przeglądarce. Wiele firm i stron internetowych oferuje możliwość korzystania z aplikacji internetowych, które działają niezależnie od przeglądarki Safari (lub innej) na iPhonie. Aplikacje internetowe na iOS to swoista alternatywa dla AppStore, z której korzystają np. firmy oferujące możliwość grania w chmurze. Swoją aplikację internetową oferuje Microsoft, pozwalając posiadaczom iPhone'ów na grę w tytuły z katalogu Xbox Game Pass w wersji strumieniowania z chmury.

Jak informują teraz różni deweloperzy testujący iOS 17.4, Apple w tej wersji całkowicie porzuciło wsparcie dla aplikacji internetowych - przynajmniej w Unii Europejskiej. Ma to być spowodowane zmianami, które na amerykańskiej firmie wymuszają przepisy z Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Ten zacznie obwiązywać na początku marca tego roku. Apple wraz z iOS 17.4 otwiera m.in. możliwość instalowania gier i apek spoza App Store, dzięki zewnętrznym sklepom z aplikacjami, oraz otworzy przed twórcami przeglądarek możliwość wykorzystywania przez nich alternatywnych do WebKit silników. Wygląda jednak na to, że ruch ten sprawi, że z iPhone'ów, które są używane w krajach unijnych, zniknie możliwość korzystania z aplikacji internetowych.

Jak można przeczytać w wątku na X (dawniej Twitter), próby otworzenia aplikacji internetowej na iOS 17.4 w wersji beta 1 oraz beta 2, kończą się wyświetleniem komunikatu, że strona zostania uruchomiona w domyślnej przeglądarce - np. Safari i nie można z nich korzystać niezależnie. Nie brakuje jednak pojedynczych odpowiedzi wskazujących, że może być to zwykły błąd, gdyż u tych użytkowników apki internetowe wciąż działają. Jednak przeważająca liczba zgłoszeń wskazuje, że aplikacje internetowe na iOS 17.4 zwyczajnie przestały istnieć.

Koniec aplikacji internetowych na iOS? Takich zmian na iPhonie się nikt nie spodziewał

Tłumaczenie usunięcie PWA z iOS 17.4 faktem, że WebKit przestanie być domyślnym silnikiem dla wszystkich przeglądarek, może dziwić. Tym bardziej, że aplikacje internetowe bez problemu są dostępne w najnowszej wersji macOS, a przecież w przypadku systemu operacyjnego dla komputerów Mac, twórcy przeglądarek internetowych mają możliwość korzystania z własnym silników. Wraz z zeszłoroczną premierą systemu macOS Sonoma na komputerach Mac można użyć przeglądarki Safari do zapisania dowolnej strony internetowej jako aplikacji internetowej, co pozwala na korzystanie z niej niezależnie od Safari. Jak podaje Apple, aplikacje internetowe oferują usprawnione, podobne do aplikacji środowisko i łatwy dostęp z poziomu Docka.

Zaskakuje tym bardziej, że wraz z premierą iOS 16.4, Apple wprowadziło daleko idące usprawnienia do PWA na iOS. Chodzi o możliwość wysyłania powiadomień przez aplikacje webowe. Powiadomienia z aplikacji internetowych działają dokładnie tak samo, jak powiadomienia z innych aplikacji. Są wyświetlane na ekranie blokady, w Centrum powiadomień i na sparowanym zegarku Apple Watch.

Od iOS 16.4 i iPadOS 16.4 przeglądarki innych firm również mogą oferować swoim użytkownikom możliwość dodawania stron internetowych i aplikacji internetowych do ekranu głównego z menu Udostępnij. Jednak trzeba pamiętać, że działają one na silniku WebKit. Wraz z iOS 17.4 Apple otwiera możliwość wykorzystywania autorskich silników w przeglądarkach, ale najwyraźniej wraz z tą zmianą, amerykański gigant zabierze nam jedną z ważniejszych funkcji, z której korzysta wielu użytkowników.