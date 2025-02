Play niesie graczom bombę. Z tą ofertą zapomną o światłowodzie

Okazuje się, że można już teraz ten problem zminimalizować, bo do oferty Play trafił właśnie pierwszy stacjonarny router 5G/LTE, wspierający najnowszy standard łączności Wi-Fi 7 (BE11000) - Acer Predator Connect X7 5G CPE.

Mamy tu też obsługę najnowszej technologii 5G w paśmie C, WiFi 7 z ultra szerokim pasmem 320 MHz oraz modulacją 4096-QAM, co razem zapewnia nam przesyłanie danych na wielu kanałach i różnych pasmach jednocześnie, no i w rezultacie szybki transfer danych oraz, co najważniejsze - opóźnienia na poziomie nawet 1 milisekundy (przynajmniej w teorii).

Technologia MLO (Multi Link Operations) pozwala urządzeniom na jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych na różnych pasmach (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz), co zwiększa przepustowość danych, minimalizuje opóźnienia i omija zakłócenia. Technologia Hybrid Quality of Service z silnikiem Intel® Killer™ Prioritization Engine posiada funkcję inteligentnego rozpoznawania urządzeń i aplikacji, nadając im priorytet, co zapewnia szybsze połączenia dla najważniejszych zadań.

Jeśli chodzi o wyposażenie w porty, mamy tu jeden port LAN/WAN 2.5GE (RJ45), dwa porty LAN GE (RJ45) oraz jeden port USB 2.0 typ C i co jeszcze istotne przy internecie mobilny - router obsługuje karty nano SIM.

Ile tyle dobra dla graczy może kosztować? Okazuje się, że nawet 50% ceny, która ustalona została na 1 599,00 zł bez abonamentu.

Jeśli zdecydujecie się na ten router razem z abonamentem na internet mobilny 5G w Play - bez limitu danych i prędkości za 115 zł miesięcznie, raty za samo urządzenie wyniosą Was dokładnie 33,25 zł miesięcznie przez całą umowę, a łącznie 799,00 zł.

Łączny koszt zamknie się więc w kwocie 148,25 zł miesięcznie. Przy pakietach z limitem transferu danych na pełnej prędkości - 500 GB i 150 GB, za samo urządzenie zapłacicie łącznie odpowiednio 1 099,00 zł i 1 250,00 zł.

