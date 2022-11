„Hey Siri” to klasyczny slogan, który nie tylko wybudza asystentkę głosową w urządzeniach z logiem nadgryzionego jabłka, ale jest też elementem kampanii wizerunkowej Apple. To słynne hasło debiutowało na konferencji „Let's Talk iPhone” w 2011 roku wraz z iPhonem 4s i wiele wskazuje na to, że 11-letnia historia komendy może niebawem się zakończyć.

Inteligentniejsza Siri już w przyszłym roku?

Znany insider Mark Gurman donosi w raporcie Power On, że Apple planuje uprosić proces wywoływania inteligentnej asystentki głosowej. Inżynierowie Apple mają rzekomo od dłuższego czasu pracować nad skróceniem komendy do „Siri” tak jak w przypadku Alexy od Amazon.

Proces wdrożenia zmian ma powoli dobiegać końca i zostanie ogłoszony prawdopodobnie w przyszłym roku lub maksymalnie do 2024 w zależności od postępów. Gurman donosi, że nie jest to wbrew pozorom takie proste, bo funkcja wymaga przeorganizowania umiejętności sztucznej inteligencji.

Oprócz nowego sposobu wywoływania Apple pracuje też nad większą integracją asystentki z oprogramowaniem zewnętrznych dostawców i poprawą rozpoznawania fraz w różnych językach i dialektach. Być może kryje się za tym wdrażanie mistycznej „polskiej Siri”, ale ta kwestia pozostaje jedynie w sferze domysłów.

Źródło