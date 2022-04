Apple po 5 latach od premiery iPhone'a X nauczyło się naprawiać Face ID

Apple ma specyficzne podejście do serwisowania sprzętów. Firmie zarzuca się celowe utrudnianie napraw, aby użytkownicy kupowali nowe modele. Od niedawna obserwujemy jednak w tej kwestii pewną odwilż. Pod koniec ubiegłego roku Apple wdrożyło program Selfe Service Repair, dzięki któremu użytkownicy iPhonów 12 i 13 będą mogli samodzielnie wymienić ekran bądź baterię, na podstawie instrukcji udostępnionej przez amerykańskiego giganta. Według najnowszych doniesień zmiana polityki serwisowania dotknie także jednego z najbardziej awaryjnych smartfonów z portfolio Apple, iPhona X.

Wymiana iPhona X na nowy w celu usunięcia usterki Face ID nie będzie już konieczna

Model X borykał się z wieloma problemami, głównie z wadliwymi wyświetlaczami OLED i awaryjnymi modułami Face ID. Problemy z przednim aparatem były dość uciążliwe, ponieważ w przypadku wystąpienia usterki konieczna była wymiana całego urządzenia. Autoryzowane serwisy dokonywały takiej zamiany w ramach gwarancji lub AppleCare, lecz w przypadku naprawy w serwisie trzecim użytkownik najzwyczajniej w świecie pozostawał skazany na odblokowywanie urządzenia kodem. Face ID składa się z czterech komponentów, a jego naprawa jest dość skomplikowana, dlatego też do tej pory Apple wydawało klientom nowe iPhony. Trzeba pamiętać jednak, że iPhone X to telefon z 2017 roku, w wielu przypadkach zatem gwarancja dawno się już skończyła, a opłata za wymianę na nowe urządzenie jest nieopłacalna. Przykładowo, w autoryzowanym serwisie iSpot – największego polskiego resellera Apple – pogwarancyjna wymiana iPhona X to koszt niespełna 3 tysięcy złotych. W tej cenie znajdziemy bez problemu iPhona 12 Mini, a przy delikatnej dopłacie regularną 12.

Źródło: Depositphotos

Jak podaje MacRumors, Apple ma już niedługo ułatwić ten proceder. Opcja naprawy aparatu TrueDepth, ułatwiająca serwisowanie Face ID bez konieczności wymiany całego urządzenia z pewnością ucieszy posiadaczy iPhona X, których wciąż jest przecież bardzo wielu. Nie podano jeszcze kosztów wymiany samego modułu, jednak nie ma wątpliwości, że będzie to dużo bardziej racjonalna metoda niż kupno nowego telefonu tylko z uwagi na wadę jednego komponentu.

Stock images form Depositphotos