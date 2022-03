Zakupy w Apple TV zablokowane na systemach tv od Google. Teraz to aplikacja wyłącznie do oglądania

Giganci od zarania dziejów walczą o swoje (nie)sławne 30%, które odliczają sobie od każdej transakcji. I jeżeli lubicie wygodnie rozsiąść się przed telewizorem i wypożyczyć czy kupić film na Apple TV bezpośrednio z poziomu waszego urządzenia z Androidem... to nie mam dla was dobrych wieści. Od teraz taka opcja znika z aplikacji — zaś sama platforma pozostaje wyłącznie bramką do treści, które już kupiliście / wypożyczyliście / macie w abonamencie.

Apple TV na urządziach z systemem Google wyłącznie bramą do treści, za które już zapłaciliśmy

W dotychczasowych wersjach aplikacji ATV na systemie Google (zarówno Android TV, jak i Google TV — i to w telewizorach i przystawkach), użytkownicy mogli zarówno kupować, wypożyczać jak i oglądać materiały wideo z tamtejszej biblioteki. Jak informuje Ramsmus Larsen z flatpanelshd, najnowsze wersje aplikacji nie są już tak rozbudowane — i zamiast polecenia z zakupem jest przycisk "jak oglądać". Po jego wyborze wita nas komunikat:

Możesz kupować, wypożyczać lub subskrybować w Apple TV na iPhonie, iPadzie i innych urządzeniach do streamingu.

źródło: flatpanelsdh

Jeżeli zależy nam na zakupach czy wypożyczeniach, trzeba zasięgnąć innego sprzętu. Aplikacja Apple TV na urządzeniach z systemami Google staje się już tylko odtwarzaczem treści, do których dostęp wykupiliśmy gdzie indziej. Z ciekawostek: użytkownicy którzy nie zaktualizowali aplikacji do najnowszej wersji, wciąż mogą cieszyć się jej pełną funkcjonalnością. Na tę chwilę jednak nie wiadomo ile to potrwa.

Ani Apple, ani Google, oficjalnie nie ustosunkowało się do tej zmiany. Zakładam jednak, że prowizja gra tutaj pierwsze skrzypce... no i cóż, Google przecież od lat nie pozostaje im dłużne. Chociażby w Książkach Google, które bez problemu zainstalujecie z App Store, ale zakupów w nich nie zrobicie. Do tego niezbędna będzie przeglądarka.