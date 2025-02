Apple TV+ za darmo! Podpowiadamy jak skorzystać ze specjalnej promocji

Nie masz planów na weekend? Nic straconego — darmowy dostęp do Apple TV+ skutecznie umili ci ten czas!

Apple TV+ to jeden z najbardziej niedocenianych abonamentów. Nie zmienia to jednak faktu, że platforma ma wierne grono użytkowników, które regularnie się rozrasta. Przedwczoraj gigant z Cupertino nareszcie przygotował aplikację do obsługi VOD na smartfony i tablety z Androidem. Z tej okazji przygotował również specjalną ofertę, w ramach której użytkownicy mają szansę całkowicie za darmo zapoznać się z ofertą programową. Trzeba się jednak spieszyć.

Apple TV+ za darmo. Siedem dni oglądania bez żadnych opłat

Z okazji premiery aplikacji na nowych platformach, Apple przygotowało 7-dniowy okres próbny dla wszystkich użytkowników chcących sprawdzić co w trawie piszczy. I tak — biorąc pod uwagę fakt, że wiele razy można było zgarnąć dostęp do platformy na miesiąc czy trzy miesiące bez opłat - może i oferta ta wypada blado. Wszyscy niezdecydowani mogą jednak sprawdzić czy jest tam coś dla nich, a ci którzy wcześniej korzystali z platformy nadrobić zaległości. Ot, jak chociażby z zakończonym przed kilkoma tygodniami drugim sezonem "Silosu" czy nadgonieniem wszystkich dotychczas wyemitowanych odcinków 2. sezonu "Rozdzielenia". Tydzień będzie więcej niż wystarczający. Podobnie zresztą jak na nadrobienie mini-serii, których na platformie trochę się od początków jej istnienia pojawiło.

Severance Season 1 Episode 1 Adam Scott cr:Apple TV +

Oferta przygotowana została z myślą o nowych użytkownikach — wystarczy zatem założyć konto i można cieszyć się z dostępu do Apple TV+. Jeżeli nie wiecie od czego zacząć - polecamy nasze zestawienie najlepszych filmów i seriali na Apple TV+, w którym to wyłowiliśmy dla Was najlepsze perełki!