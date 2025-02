Action rozbija bank. Elektronika na promocji za grosze

W popularnym sklepie Action, jak co tydzień można natrafić na masę ciekawych promocji. Często wśród nich znajduje się do wyjęcia przydatna elektronika i nie inaczej jest tym razem. Masa ładowarek, kabli, kamer i innych w niższych cenach.

Action, znany z atrakcyjnych cen i szerokiego asortymentu, przygotował kolejną serię promocji, które z pewnością przyciągną miłośników nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W tym tygodniu na półkach sklepów oraz online znajdziemy m.in. bezprzewodowe stacje pogodowe, inteligentne kamery, ładowarki, słuchawki i wiele innych gadżetów w wyjątkowo korzystnych cenach. Promocja rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa do 18 lutego.

Action wyprzedaje elektronikę. Tanio jest dopiero teraz

W cenie 55,95 zł (zamiast 64,90 zł) można zabrać do domu bezprzewodową stację pogodową Nor-Tec. To urządzenie to prawdziwy must-have dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z warunkami atmosferycznymi. Stacja oferuje dokładne prognozy pogody, kalendarz, alarm i barometr.

Dla tych, którzy cenią sobie szybkie ładowanie swoich urządzeń, Action proponuje ładowarkę ścienną Re-load z dwoma portami (USB-A 3.0 i USB-C) za 14,49 zł (zamiast 16,69 zł). Dzięki technologii GaN ładowarka jest w stanie naładować urządzenia nawet o 75% szybciej niż standardowe modele.

W ofercie Action znajdziemy również kilka modeli inteligentnych kamer, które pozwolą zadbać o bezpieczeństwo domu. Kamera obrotowa LSC Smart Connect 1296p HD dostępna jest za 84,90 zł (zamiast 99 zł). Urządzenie oferuje kąt widzenia 100°, obraca się w kierunku wykrytego ruchu, a także umożliwia przesyłanie wiadomości głosowych i włączenie alarmu o głośności do 100 dB. Kamera jest kompatybilna z aplikacją LSC, co pozwala na zdalne monitorowanie domu z dowolnego miejsca.

Dla osób szukających jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań, Action proponuje kamerę IP zasilaną energią słoneczną LSC Smart Connect 1080p HD w cenie 134,90 zł (zamiast 179 zł). Ta ekologiczna opcja wyposażona jest w alarm świetlny i dźwiękowy, a także funkcję błysku, która skutecznie odstrasza intruzów. Kamera działa w trybie nocnym i oferuje dwustronną komunikację audio.

Z kolei miłośnicy klimatycznego oświetlenia z pewnością zainteresują się lampkami LED Baltimore, które w tej promocji kosztują 21,99 zł (zamiast 29,99 zł). Lampki są wielokrotnego ładowania, wyposażone w pilot do regulacji natężenia światła i koloru. Dzięki mocowaniu magnetycznemu i naklejkom 3M ich montaż i demontaż jest niezwykle prosty.

Bezprzewodowe słuchawki douszne Roseland to kolejny hit tej promocji. Za 29,99 zł (zamiast 34,95 zł) otrzymujemy słuchawki z czasem działania do 6 godzin, zasięgiem 10 metrów i obsługą dotykową. Tymczasem taśma LED LSC Smart Connect o długości 10 metrów to propozycja dla tych, którzy chcą stworzyć nowoczesne oświetlenie w swoim domu. Za 84,90 zł (zamiast 109,99 zł) otrzymujemy taśmę, którą można sterować za pomocą aplikacji lub głosowo przez Amazon Alexa lub Asystenta Google.

Dla miłośników wysokiej jakości dźwięku Action proponuje słuchawki z aktywną redukcją szumów Roseland RH-600 w cenie 74,99 zł (zamiast 89,95 zł). Słuchawki oferują aż 18 godzin odtwarzania przy 70% głośności, a ich składana konstrukcja sprawia, że są łatwe w transporcie.