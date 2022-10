Nie ma subskrybcji Apple? Spokojnie, seriale z TV+ trafią na Blu-Ray

Apple TV+ nie jest w Polsce szczególnie popularne a szkoda, bo streaming oferuje kilkanaście naprawdę mocnych tytułów, które pod względem jakości miażdżą hitowe produkcje HBO czy Netfliksa. Jednym z powodów niskiego zainteresowania jest stosunkowo wysoki próg wejścia w ekosystem Apple, dlatego też gigant postanowił udostępnić najpopularniejsze produkcje na nowych platformach.

Wychodząc poza ekosystem

The Morning Show, For All Mankind czy SEE to zaledwie ułamek tytułów, dla których warto zainteresować się usługą TV+. Jeśli jednak nie chcesz wyposażać się specjalne w sprzęty z nadgryzionym jabłkiem, ale masz w zanadrzu odtwarzacz Blu-Ray lub DVD, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Już niebawem nowa pula seriali trafi na fizyczne nośniki.

Wspominam o „nowej puli” bo Apple w ubiegłym roku eksperymentowało już z tą metodą dystrybucji wydając fizycznie serial Defending Jacob oraz See. Jak donosi portal 9to5mac, 3 kolejne tytuły (oraz nowe sezony See) dostępne do tej pory jednie po płaceniu subskrypcji Apple TV+ dostępne będą już niebawem na płycie. Mowa o For All Mankind, Truth Be Told oraz świetnym The Morning Show. Wydania Blu-Ray zostaną wydane kolejno 28 listopada, oraz 5 grudnia.

Jeśli zaś wolicie bez czekania obejrzeć seriale już dziś, to możecie skorzystać z usługi Apple One, oferującej dostęp do TV+, Apple Music, Apple Arcade oraz 50GB przestrzeni dyskowej w iCloud za 24,99 zł miesięcznie.

