Biedronka odpala bombę. Sprzedają własne tamagotchi

W związku z nadchodzącym świętem najmłodszych sieć Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę promocyjną, która z pewnością przypadnie do gustu zarówno pociechom, jak i ich opiekunom. Od 12 do 24 maja w wybranych sklepach Biedronki znaleźć można kolorowe i innowacyjne gadżety idealne na prezent, a także atrakcyjne promocje w sklepie internetowym home.biedronka.pl.

Biedronka jest przygotowana na 1 czerwca

Dla miłośników klasyki i zabawy połączonej z funkcjonalnością dostępny jest elektroniczny zegarek Setty za jedyne 19,99 zł. Model ten wyróżnia się kolorowym, tęczowym paskiem, który można dowolnie konfigurować, co stanowi dodatkową atrakcję dla najmłodszych. W zestawie znajduje się także bateria.

Nieco bardziej zaawansowaną propozycją są głośniki Setty z projektorem lub lampką i ładowarką indukcyjną – każdy zestaw kosztuje tylko 39,99 zł. Urządzenia te oferują łączność Bluetooth 5.3, efekty świetlne oraz możliwość projekcji gwiazd na suficie, dzięki czemu zamieniają pokój pociechy w zaczarowaną przestrzeń do zabawy i relaksu.

Hitem sprzedażowym może okazać się również głośnik karaoke marki Hykker, dostępny w cenie 149 zł. Urządzenie zapewnia moc 10 W, łączność Bluetooth 5.4, podświetlenie RGB i aż do 6 godzin działania. W zestawie znajdują się dwa bezprzewodowe mikrofony, dzięki którym każdy młody fan muzyki poczuje się jak gwiazda estrady.

Dla fanów nostalgicznych zabaw przewidziano elektroniczne zwierzątka Setty w cenie 29,99 zł. To nowoczesne wersje kultowych „tamagotchi”, umożliwiające opiekę nad wirtualnym pupilem – króliczkiem, kotkiem lub pieskiem. Do każdego zestawu dołączona jest bateria oraz kolorowe etui.

Równolegle do oferty dla najmłodszych, Biedronka prowadzi intensywną promocję na swoim sklepie internetowym home.biedronka.pl, dostępną do 1 czerwca. Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek sięgających nawet 53%. Przykładem jest bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame H12 Core, przeceniony z 1199 zł na 699 zł. Urządzenie oferuje funkcję mopowania, ekran LED oraz pojemny zbiornik na wodę.

Jeszcze większa zniżka, bo aż 53%, objęła robota sprzątającego Dreame D10S, który z ceny 1599 zł został obniżony do 749 zł. Sprzęt ten samodzielnie mapuje mieszkanie i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji oraz głosu, co czyni go doskonałym pomocnikiem domowym.

