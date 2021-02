Patrzę na zapowiedzi Apple i dziwię się malkontentom. Oto plany na 2021 rok

Trwające 2 minuty wideo jest też niejako podsumowaniem już do tej pory udostępnionych w usłudze Apple TV+ treści, które możemy oglądać już teraz. Taka sytuacja wcale mnie nie dziwi, bo rzeczywiście platforma może narzekać na deficyt nowych produkcji, więc zapełnienie materiału fragmentami nadchodzących tytułów mogło być nie lada wyzwaniem. Co ciekawe, zapowiedź w tytule mówi o wiośnie 2021 roku, ale zaplanowanych premier na ten okres nie ma wcale tak dużo, szczególnie gdy zestawimy to z konkurencją pokroju Netfliksa czy HBO.

Nowości Apple TV+ – wiosna 2021 i nie tylko

Czujne oko fana na pewno wyłapie w materiale wzmianki na temat najbardziej wyczekiwanych produkcji Apple Original, między innymi 2. sezonu „The Morning Show”, z którego do klipu trafiło tylko kilka kadrów. Zdjęcia trwają od niedawna, a debiut nowej serii jest dość odległy, więc nie powinniśmy liczyć na cokolwiek więcej. Lista nadchodzących powrotów jest jednak dość obszerna, ponieważ wśród nich pojawiły się animacja „Central Park”, „Dickinson”, „For All Mankind” (2. sezon już dostępny), „Ghostwriter”, „Home Before Dark”, „Mythic Quest”, „See, „Servant” (2. sezon już dostępny), „Trying” oraz „Truth Be Told”. Jak na dłoni widać więc, że klip promocyjny to nie tylko nowości na wiosnę 2021.

Tym bardziej, że materiał zawiera też urywki filmów i seriali, które są już dostępne na platformie, albo które zawitają na niej w bardziej odległej przyszłości. Na liście znalazły się „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, „Cherry”, „Foundation”, „Lisey’s Story”, „Losing Alice”, „The Mosquito Coast”, „Mr. Corman”, „Palmer”, „Schmigadoon!” i „Physical”. Jednocześnie Apple opublikowało też zwiastuny 2. sezonu „Mythic Quest” oraz nowości „The Mosquito Coast”, które możecie obejrzeć poniżej.

Nowe seriale Apple TV+ – o czym opowiedzą?

„The Mosquito Coast” opowie o losach radykalnego idealisty i wynalazcy Alliego Foxa, który przeprowadza się wraz ze swoją rodziną do Meksyku uciekając przed amerykańskim rządem. To 7-odcinkowy dramat, a jego debiut zaplanowano na 30 kwietnia – wtedy na platformie pojawią się dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą dodawane w cotygodniowych odstępach.

„Physical” to czarna komedia z akcją rozgrywającą się w latach 80. (twórczynią jest Annie Weisman, a rolę główną gra Rose Byrne)., natomiast „Lisey’s Story” to adaptacja książki Stephena Kinga. W niej seria niepokojących wydarzeń sprawia, że Lisey London będzie musiała się zmierzyć z wypartymi z pamięci wspomnieniami swojego małżeństwa ze zmarłym, sławnym pisarzem mężem Scottem (Clive Owen). Wśród producentów wykonawczych znalazł się J. J. Abrams.