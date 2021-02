Netflix trafił w dziesiątkę, choć celował w coś innego. „Plemiona Europy” – recenzja przedpremierowa

Muszę przyznać, że podobieństwo serialu do innej lubianej przeze mnie produkcji jest wręcz uderzające. „Revolution” może nie zgromadził w Polsce sporej widowni, ale na pewno co poniektórzy z Was doskonale wiedzą o czym mówię. Utrata elektryczności, plemiona opierające swoją codzienność o pierwotne zasady oraz instynkty, a także magiczny przedmiot, to dobrze znane mi elementy i właściwie wykorzystane sprawdzają się po raz kolejny. Co istotne, „Plemiona Europy” nie są zauważalnie tanim serialem – twórcy byli doskonale świadomi tego, że nieodpowiednie finansowanie może położyć cały projekt.

Dlatego większość scenerii wygląda co najmniej dobrze, a niektóre wypadają wręcz zaskakująco świetnie. Analogicznie sprawa wygląda w kontekście efektów specjalnych, które mogę śmiało ocenić na wystarczające lub bardzo dobre. Sama fabuła może niektórych jednak odrobinę rozczarować, ponieważ mamy do czynienia z wieloma stereotypowymi i schematycznymi rozwiązaniami, dlatego rozwój historii nie każdego zadowoli.

Miły seans, miła historia, liczę na więcej