Promocja na Apple One w Polsce

Nie wiem, czy jeśli wykupicie teraz Apple One zadziała tak samo, ale opiszę jak to działa od października, bo forma tej promocji może świadczyć o mocnym uderzeniu Apple w czerwcu.

Subskrypcje Apple One wykupiłem na koniec października, pierwszy miesiąc miał być bezpłatny, a pierwsza płatność za nią miała mieć miejsce na koniec listopada.

Tak też się stało, płatność 24,99 zł została pobrana z informacją o jej odnowieniu na 31 grudnia 2020 roku. Jednak wcześniej w połowie listopada dostałem e-maila, że najbliższa płatność zostanie zakwalifikowana jako forma kredytu zakupowego.

Rzeczywiście, w grudniu moja płatność z 31 listopada pojawiła się na moim koncie Apple ID w wysokości 24,99 zł. Pomyślałem wtedy, że będzie tak co miesiąc i kwota ta będzie rosła do stycznia. Podejrzewam, że Apple planowało od lutego uderzyć z nowościami w usługach Apple One, a zwłaszcza Apple TV+.

W styczniu okazało się jednak, że z mojej karty nie zeszła płatność, Apple samo z siebie zablokowało ją na moim koncie na Revolucie, gdzie miałem ustawioną automatyczną subskrypcję (widać na zrzucie info o konieczności skontaktowania się w tej sprawie z Apple). Za to na poczet opłaty za styczeń Apple pobrało mi kwotę 24,99 zł z mojego konta Apple ID. Co więcej, jak widać na zrzucie z mojego Apple Arcade, kwota ta znowu zasiliła moje konto Apple ID.

To jeszcze nie koniec, kolejny e-mail informuje, że taka operacja ponawiana będzie aż do czerwca. Najwidoczniej plan na styczeń nie wypalił (wiadomo, że pandemia pokrzyżowała wiele projektów filmowych, nie tylko Apple) i przesunęli go o pół roku. W rezultacie na dziś opłaciłem tylko raz usługę Apple One w kwocie 24,99 zł 30 listopada, co widać na zrzucie z Revoluta i będzie ona naprzemiennie zasilała konto Apple ID i Apple One do końca czerwca.

Tak czy tak, Apple One wykupiłem z myślą, że subskrypcję tę będę opłacał co miesiąc, a ta niespodzianka w postaci darmowego okresu pozwoli mi na swobodne korzystanie z zawartych w nim usług. Na pewno też obejrzę pozostałe seriale i filmy na Apple TV+ oraz nowe pozycje, które się tam pojawiają. Z tym większą niecierpliwością będę oczekiwał czerwca, by przekonać się, co pojawi się tam od początku wakacji.