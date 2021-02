„Proces Siódemki z Chicago” dostępny za darmo na YouTube

Netflix co jakiś czas udostępnia za darmo swoje materiały. Kilka miesięcy temu w ramach takiej oferty można było obejrzeć 30 filmów dokumentalnych, ponadto są pojedyncze odcinki ich najpopularniejszych produkcji dostęp do których nie wymaga konta. Od 12 AM czasu PT (czyli 9 rano) przez 48 godzin Netflix udostępnia za darmo swój film „Proces Siódemki z Chicago”. To właśnie dziś wypada rocznica ogłoszenia werdyktu.