Apple odpala prawdziwą petardę. Polacy znów nie skorzystają

Wyobraź sobie sytuację, w której posiadasz dwa konta Apple – jedno, z którego korzystałeś lata temu i na którym masz wiele kupionych aplikacji, filmów i muzyki. Masz też nowe konto, np. z lepszym adresem e-mail, które jest Twoim podstawowym kontem na urządzeniach Apple. Jeśli chcesz wrócić do poprzednich zakupów, musisz się wylogować z podstawowego i zalogować na to stare, co rodzi pewne komplikacje, np. wyczyszczenie biblioteki pobranej muzyki z Apple Music.

Reklama

Apple w końcu zdecydowało się na wprowadzenie funkcji, dzięki której można połączyć dwa różne konta Apple z tego samego regionu. Aplikacje, muzykę i inną zawartość kupioną w App Store, iTunes Store, czy iBooks, przy użyciu dodatkowego konta Apple, można teraz przenieść na podstawowe konto Apple.

Migracja zakupów z jednego konta na drugie. Jak to działa?

Choć migracja wydaje się prosta w realizacji, Apple stawia wiele warunków, które trzeba spełnić, by móc zakończyć cały proces pomyślnie. To zapewne dodatkowe środki bezpieczeństwa, które utrudnią sprawy oszustom lub osobom, które nieświadomie będą chciały połączyć złe konta.

Upewnij się co do pomyślnego zalogowania za pomocą dwóch różnych kont na iPhonie lub iPadzie. W Ustawieniach dotknij swojego imienia i nazwiska. Jeśli masz inne zalogowane konto Apple do zakupów, w sekcji Multimedia i zakupy wyświetlone zostanie inne konto Apple. Jeśli inne konto Apple nie jest wyświetlane w tym miejscu, dotknij opcji Multimedia i zakupy, a następnie dotknij opcji Wyloguj. Po wylogowaniu dotknij opcji Multimedia i zakupy, a następnie wybierz opcję „Nie [Twoje imię i nazwisko]?”, aby zalogować się na innym koncie Apple.

Upewnij się, że dodatkowe konto Apple nie jest częścią innej grupy Chmury rodzinnej i nie jest używane do udostępniania zakupów. Dowiedz się, jak opuścić Chmurę rodzinną i wyłączyć funkcję Udostępnianie zakupów.

Włącz uwierzytelnianie dwupoziomowe dla obu kont.

Upewnij się, że w przypadku obu kont ustawiony jest ten sam kraj i region w odniesieniu do zakupów.

Wykorzystaj cały kredyt sklepowy pozostały na dodatkowym koncie Apple. Jeśli nie masz pewności, czy masz saldo, sprawdź saldo konta Apple.

Poczekaj do momentu, gdy na dodatkowym koncie Apple zakończone zostaną wszystkie wypożyczenia lub zamówienia w przedsprzedaży. Możesz anulować zamówienie w przedsprzedaży.

Odczekaj maksymalnie 15 dni od ostatniego zakupu na dodatkowym koncie.

Przygotuj metodę płatności. Aby przeprowadzić migrację zakupów, konieczne będzie zweryfikowanie metody płatności zapisanej na dodatkowym koncie Apple. Ponadto dodatkowe konto nie może mieć żadnych problemów z zapisaną metodą płatności.

Dowiedz się, jak wyświetlić lub zmienić metody płatności za zakupy na koncie Apple.

Uaktualnij iPhone’a lub iPada do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS.

Migracja zakupów z jednego konta na drugie. Instrukcja krok po kroku

Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Ustawienia. Stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie opcję Multimedia i zakupy. Stuknij opcję Pokaż konto. Może się pojawić prośba o zalogowanie. Przewiń w dół, a następnie dotknij opcji Migracja zakupów. Zapoznaj się z informacjami o obu kontach, a następnie wykonaj zadania, aby przeprowadzić migrację zakupów do konta głównego. Po zakończeniu pojawi się komunikat „Zakupy zostały przeniesione”. Na adresy e-mail powiązane z oboma kontami Apple wysyłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem. Pamiętaj, aby sprawdzić ustawienia usługi Multimedia i zakupy, wylogować się z dodatkowego konta Apple, a następnie zalogować się na głównym koncie Apple.

Migrację można też cofnąć – by to zrobić, warto zaznajomić się z informacjami przekazanymi przez Apple na stronach pomocy technicznej.

Świetna funkcja Apple już dostępna. W Polsce niestety nie skorzystasz

Dlaczego z funkcji nie możemy skorzystać w Polsce? Apple informuje, że migracja zakupów z jednego konta do innego dostępna jest we wszystkich państw z wyłączeniem Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Indii. To kolejna z nowości dla posiadaczy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, która jest niedostępna dla użytkowników z krajów unijnych. Zapewne chodzi o problemy związane z dyrektywami DMA i DSA, którymi Apple zasłania się przy wprowadzaniu ciekawych rozwiązań. Z tego powodu w Polsce nie możemy jednak korzystać z Klonowania iPhone'a (mimo, że funkcja ta jest dostępna dla Polaków wybierających się na zagraniczne wycieczki poza Unię), czy Apple Intelligence. To może zmienić się jeszcze w tej wiosny.

Na początku roku Apple zaktualizowało informacje na temat możliwości aktywowania AI na sprzętach firmy. W komunikacie pojawiły się wzmianki, że już w kwietniu tego roku wiele podstawowych funkcji systemu Apple Intelligence zacznie być udostępnianych użytkownikom iPhone i iPad w UE. Pytanie tylko co z Polską. Ani Siri, ani Apple Intelligence nie są dostępne w naszym języku. Czy Apple zaskoczy tej wiosny i pozwoli na korzystanie ze sztucznej inteligencji w Polsce, z językiem ustawionym na polski? Przekonamy się za kilka miesięcy. Liczę też, że w tym czasie udostępnione zostanie też Klonowanie iPhone'a – to funkcja, której bardzo brakuje mi po powrocie do Polski.