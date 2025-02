Apple TV+ na 3 miesiące za darmo. Podopowiadamy co trzeba zrobić, by aktywować promocję

Apple robi co tylko w ich mocy, by zachęcić do oglądania produkcji na ich platformie. Tym razem przygotował ofertę z 3. miesiącami dostępu do usługi za darmo: trzeba spełnić tylko jeden warunek.

Apple TV+ coraz mocniej walczy o użytkowników. Mówienie że na platformie "nie ma czego oglądać" jest wielką bujdą — bowiem tamtejszy katalog stale zapełnia się o (raczej) wysokiej jakości produkcje: zarówno filmowe jak i serialowe. Solidnie przygotowane dokumenty przeplatają się z fikcją — a że nie jest to masówka na miarę Netflixa? No cóż — to już kwestia zupełnie innego podejścia.

Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie tam można obejrzeć jedne z najgorętszych seriali ostatnich lat. Rozdzielenie, Kulawe Konie, Ted Lasso czy Silos to produkcje stworzone na wyłączności Apple TV+. I choćby ze względu na nie warto zainteresować się 3-miesięcznym, całkowicie darmowym, dostępem do usługi!

3 miesiące Apple TV+ za darmo. Jak skorzystać z promocji?

Aby cieszyć się 3. miesiącami Apple TV+ za darmo niezbędna będzie konsola z rodziny Xbox lub PlayStation (obecnej lub poprzedniej generacji) oraz aplikacja Apple TV+. Następnie logując lub rejestrując się bezpośrednio z poziomu konsoli na użytkowników czekać będzie informacja o możliwości aktywacji 3 miesięcy bez opłat.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Apple przygotowało specjalną ofertę na darmowy abonament dla użytkowników konsol. Spokojnie jednak: użytkownicy wcześniej korzystający z takiej promocji informują, że nie trzeba zakładać nowych kont, by móc cieszyć się darmową ofertą. U wielu z nich wystarczyło się wylogować z platformy, by otrzymać stosowny komunikat zachęcający do skorzystania z kilku miesięcy dostępu do platformy bez opłat. Po zalogowaniu tylko ją aktywowali i gotowe — a redakcyjny kolega potwierdza, że to faktycznie działa.