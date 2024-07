Apple TV+ to moja ulubiona platforma VOD. To tam obejrzałem w ostatnim czasie najciekawsze seriale. Okazuje się jednak, że stosunkowo nowy serwis nie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony widzów.

Biblioteka Apple TV+ na tle konkurencji jest naprawdę biedna. Apple stawia na produkcje oryginalne, które pochłaniają ogromne pieniądze. Miliardy dolarów przekładają się na świetne recenzje i nominacje do najważniejszych nagród. Nie przekładają się jednak na zwiększoną widownię. Jak informuje Bloomberg, VOD od Apple przyciąga zaledwie 0,2% widzów telewizji w USA. A to oznacza, że ATV+ generuje mniej widzów w ciągu miesiąca niż Netflix w ciągu jednego dnia. Wynik fatalny i coś musi się w tej kwestii zmienić.

Kierownictwo stara się płacić mniej z góry za seriale i szybciej anuluje te, które nie działają. Zmusza studia zewnętrzne do ponoszenia większego ciężaru, gdy produkcje przekraczają budżet i zaczyna licencjonować programy od konkurentów, aby zmniejszyć zależność usługi od oryginalnych seriali.

– czytamy w analizie zamieszczonej w ramach newslettera Screentime przyglądającemu się rynkowi VOD na całym świecie.

Apple TV+ z problemami? Platforma wciąż nie cieszy się zasłużoną popularnością

20 miliardów dolarów, które Apple wydaje na produkcję seriali i filmów, nie przekłada się na zwiększone zainteresowanie widzów, Firma widzi, że ma problem i, zdaniem dziennikarzy Bloomberg, ma zacząć podejmować odpowiednie kroki, by to zmienić. Jakie? Przede wszystkim zmiana w wydawaniu pieniędzy. Eddy Cue ma spotykać się z osobami odpowiedzialnymi za TV+ i nalegać, by ograniczali oni wydatki i nie przekraczali budżetów.

A jak przyciągnąć nowych widzów? Wiadomo, że ciągłe promocje nie pomagają. Darmowy dostęp do Apple TV+ pojawią się niemal każdego miesiąca i dla użytkowników to dobra okazja do nadrobienia zaległości. Promocja dla posiadaczy konsol, promocja konkretnego filmu lub serialu. Dwa miesiące bez płacenia, trzy miesiące bez wydania ani grosza. Do wyboru, do koloru. Choć zazwyczaj oferty te są skierowane do tych, którzy z APT+ wcześniej nie korzystali, znam takie osoby, które za dostęp jeszcze nie zapłaciły, a są na bieżąco z serialami i filmami tam udostępnianymi. Czy przyszłość Apple TV+ jest zagrożona? Śmiem wątpić. Na platformie wciąż pojawiać się będą nowe produkcje. Apple musi jednak znaleźć sposób, by przyciągnąć nową widownię. W jaki sposób? To już leży w gestii osób odpowiadających za promocję serwisu.