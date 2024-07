Apple TV+ za darmo na 2 miesiące. Ale trzeba się pośpieszyć

Apple TV+ za darmo na 2 miesiące

W ostatnich latach Apple bardzo rozpuściło nas swoimi darmowymi ofertami dostępu do serwisu Apple TV+. Jednak w ostatnich miesiącach było takich promocji jakby mniej, a ostatnia z nich skończyła się kilka dni temu i przeznaczona była dla posiadaczy konsol Xbox. Dlatego jeśli nie korzystaliście z serwisu od dłuższego czasu to pewnie warto skorzystać z najnowszej oferty. Z okazji premiery nowej produkcji z Evą Longorią w roli głównej - Land of Women, można uzyskać dostęp do oferty Apple TV+ za darmo na 2 miesiące. Trzeba się jednak pośpieszyć, bo oferta ważna jest tylko do jutra, czyli do 17 lipca.

Aby skorzystać z promocji należy przejść na stronę Apple i kliknąć przycisk "Accept Now", następnie musicie zalogować się na swoje konto Apple ID i potwierdzić skorzystanie z oferty. Promocja przeznaczona jest dla nowych oraz powracających kont. Nie znamy algorytmu Apple, który weryfikuje czy dane konto może skorzystać z oferty czy nie, ale są osoby (w tym piszący te słowa), którym udało się aktywować dwumiesięczny okres próbny. Korzystając z promocji aktywujecie miesięczną subskrypcję Apple TV+ w cenie 34,99 złotych, więc trzeba pamiętać aby przed upływem dwóch miesięcy z niej zrezygnować, jeśli nie chcecie aby opłata została pobrana z waszego konta.

W serwisie Apple TV+ możecie obejrzeć m.in. świetnie oceniane seriale jak "Kulawe Konie", "For All Mankind", "Fundacja", "Ted Lasso", "Rozdzielenie", "Silos", "HiJack" czy "Władcy przestworzy". Z pewnością warto też zobaczyć hit ostatnich tygodni, czyli serial Uznany za niewinnego (Presumed Innocent), w którym główną rolę rewelacyjnie zagrał Jake Gyllenhaal. Na platformie dostępne są też wielkie produkcje takie jak "Napoleon" czy "Czas krwawego księżyca". Każdy powienien znaleźć coś dla siebie.