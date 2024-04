Apple szykuje wielką nowość. Dzięki niej chce się zagnieździć w naszych domach

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o tym, że Apple chciałoby coraz wyraźniej zaznaczyć swoją obecność w naszych domach. I mówiąc tu o obecności w naszych domach wcale nie mam na myśli wstawienia tam kolejnych komputerów czy Apple TV, a stanie się częścią naszego domowego ekosystemu.

Rzekomo firma pracuje nad sterownikiem, który miałby być czymś w rodzaju bardzo podstawowego iPada. Taki podstawowy tablet miałby posłużyć domownikom do wygodnego zarządzania systemem smart home. Plotkuje się także na temat tego, że miałby on być narzędziem do komunikacji — i bez problemu obsługiwać chociażby komunikator Face Time.

Teraz jednak pojawiła się nowa fala informacji sugerująca, że na tym jeszcze nie koniec. I Apple ma chrapkę by jeszcze bardziej wkraść się do naszych mieszkań.

Źródło: Depositphotos.com

Roboty domowe od Apple. Firma ma pracować nad zupełnie nowym projektem

Mark Gurman w swoim najnowszym raporcie poinformował, że w laboratoriach Apple trwają właśnie prace nad zupełnie nowym projektem. Jako że wielu z nas coraz chętniej kupuje rozmaite urządzenia które wyręczają nas m.in. w odkurzaniu, to segment rynku który rośnie w zaskakująco dynamicznym tempie. Apple zdaje sobie z tego sprawę i chciałoby dorzucić tam również coś od siebie.

Według Gurmana firma prowadzi równolegle dwa eksperymentalne projekty. Jeden z nich miałby być czymś na wzór głośnika Home Pod z wbudowanym ekranem, który może obracać się dookoła — byśmy zawsze mogli ujrzeć co widnieje na ekranie. Drugi jednak brzmi znacznie ciekawiej i bardziej futurystycznie. Miałby to być robot, który może poruszać się po całym domostwie, który również ma wbudowany ekran. Brzmi to jak wizja rodem z filmu sci-fi, ale to żadna tajemnica, że katalog takich projektów stale się poszerza. I wygląda na to, że Apple również chciałoby sobie uszczknąć coś z tego tortu.

Apple zaatakuje nowy segment produktów. Najwyższa pora?

Projekty te mają być na bardzo wczesnej fazie więc nie spodziewajcie się zobaczyć ich w niedalekiej przyszłości — zwłaszcza tego drugiego. O głośniku HomePod z wbudowanym ekranem mówi się już od jakiegoś czasu i istnieje duża szansa, że Apple ma już technologię która pozwoliłaby im wykonać taki projekt.

Jeżeli zaś chodzi o tego bardziej futurystycznego robota: tutaj nie nastawiałbym się, że firma zaprezentuje taki sprzęt w najbliższej przyszłości. Zresztą warto mieć na uwadze, że nawet jeżeli doniesienia Marka Gurmana są prawdą i Apple faktycznie rozpoczęło prace nad takim projektem, nie jest wcale pewne, że takowy faktycznie powstanie. Wiele z urządzeń i wizji ostatecznie zostaje porzucona. Tak sprawy miałyby się mieć chociażby z ich samochodem, o którym to kilka dni temu usłyszeliśmy, że ostatecznie został anulowany.