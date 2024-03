Jak ukryć aplikację na iPhone? Wystarczy to jedno narzędzie

iPhone, zwłaszcza z porównaniem do Androida, nie daje użytkownikom zbyt wiele kontroli. Apple dość ogranicza nawet możliwość dostosowania wyglądu smartfona. Przez lata nie mogliśmy nawet usunąć systemowych aplikacji, które tłumnie witały nas tuż po konfiguracji smartfona. A przed czasami z biblioteką, jedyne co mogliśmy to poupychać je w folderze i wrzucić go na ekran, na który nie zaglądamy zbyt często.

Apple niechętnie podchodzi do tematu bo uważa, że sami wiedzą najlepiej jak kreować nasze doświadczenia użytkownika. Czy zawsze słusznie? Cóż — tutaj można by debatować. Od jakiegoś czasu możemy ukrywać zdjęcia w bibliotece, a smartfony oferują także API pozwalające wymagać odblokowania kodem / biometryką, zanim uruchomimy aplikację. Wciąż nie ma jednak opcji ukrywania aplikacji. Jak się jednak okazuje: jest szansa by to obejść za pośrednictwem... dodatkowej aplikacji. Pomoże nam w tym App Lock!

App Lock: oprogramowanie na iPhone'a, które pozwoli ukryć aplikacje

Ukrywanie aplikacji to rzecz, której natywnie na iPhone'ach wciąż zrobić się nie da. Ale w sklepie pojawiła się niepozorna aplikacja, która wykorzystuje sprytny trick. Sięga po API związane z... kontrolem czasu przed ekranem.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji, naszym oczom ukazuje się pełna lista gier i apek które mamy w naszym urządzeniu. Są one posegregowane kategoriami, co pozwala jeszcze sprawniej ukryć hurtowo oprogramowanie — np. wszystkie gry, by nas nie kusiły.

Poza całkowitym ukryciem aplikacji z ekranu głównego i biblioteki, App Lock pozwala także zabezpieczyć je warstwą biometryczną. Idealne w swojej prostocie rozwiązanie, które... po prostu działa. App Lock ma także możliwość zablokowania instalacji i usuwania aplikacji, a także wyłączenia płatności wewnątrz aplikacji. Jestem pełen podziwu sprytu jakim wykazali się twórcy aplikacji, bez konieczności sięgania po jakiekolwiek skomplikowane sztuczki czy wymogi jailbreaka. Po prostu wykorzystali narzędzia, które dało im Apple.

Największy minus App Lock to... cena

Niestety, jak wszystko co dobre w tym świecie: aplikacja do tanich nie należy. Owszem, możemy ją przetestować za darmo — ale jeżeli faktycznie planujemy korzystać z aplikacji na co dzień, to będzie nas to trochę kosztować. Po trzech dniach próbnych przyjdzie nam zapłacić 149,99 zł rocznie za dostęp do narzędzia. Trochę przesada, tym bardziej, że to subskrypcja, a nie jednorazowa płatność za dożywotni dostęp do oprogramowania.