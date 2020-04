Słuchawki nauszne od Apple mają być personalizowanym sprzętem najwyższej jakości

Serwis Bloomberg po raz kolejny potwierdził pogłoskę, że Apple pracuje nad nowymi słuchawkami nausznymi. Marka po raz kolejny dąży do stworzenia jak najlepszych słuchawek. Na oceny przyjdzie pora, kiedy się pojawią. Co tym razem podano do informacji? Nauszniki oraz wyściółka pałąka będą łatwo wymienialne, ponieważ części te będą mocowane magnetycznie do ramy słuchawek.

Nowe wiadomości o słuchawkach nausznych od Apple