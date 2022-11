To, że Apple jest duże, wiemy już od dawna. W kwestii rynkowej wyceny jest to pierwsza firma, która osiągnęła kapitalizację na poziomie 1 biliona dolarów w 2018 r., a i to nie było żadnym sufitem. Jeżeli ktoś wtedy zainwestował w akcje firmy, dobrze zrobił, ponieważ dziś marka warta jest ponad dwa razy tyle - 2,3 biliony dolarów, wartość absolutnie nieosiągalna dla innych. Jednocześnie, bardzo często porównujemy Apple to tych "innych", stawiając firmę na równi z takimi biznesami jak Facebook czy Google, szczególnie jeżeli pokazujemy takie aspekty, jak chociażby zbieranie danych. To niestety może budować fałszywe przeświadczenie, że są to korporacje na podobnym poziomie, gdzie rzeczywistość nie mogła by być dalsza od prawdy.

Apple zjada konkurencję na śniadanie

Jeżeli porównamy wartości rynkowe, widzimy, że w przypadku IT, tak jak na kilku innych rynkach, ma miejsce potężna nierówność. Tak jak Tesla w przypadku firm motoryzacyjnych wybija się wysoko ponad innych, tak Apple miażdży każdą inną firmę, nawet wliczając w to gigantów. Jak już wspomniałem, Apple obecnie warte jest 2,307 biliona dolarów, co sprawia, że jest większe niż Meta (spółka-matka Facebooka), Amazon i Alphabet (spółka-matka Google), które razem wyceniane były na 2.306 biliona, z czego samo Google wnosiło do tego zestawienia 1, 126 biliona. Oczywiście, wartości rynkowe ulegają zmianie (dla przykładu - Facebook od lat spada i stracił już 3/4 wartości, którą miał dwa lata temu.

Co więcej, jeżeli porównamy to z innymi konkurentami firmy, różnica w skali pokazuje się jeszcze wyraźniej. Największy konkurent marki w świecie smartfonów - Samsung - ma obecnie rynkową kapitalizację na poziomie 283 miliardów dolarów - 1/10 tego co Apple. Podobnie jest z Xiaomi (241 miliardów) czy rywalem Apple w segmencie laptopów - Asusem (174 miliardy). Jedynym graczem, który oprócz Google może faktycznie równać się z Apple jest Microsoft (1,6 biliona dolarów) i wspomniane już Google, mające połowę wartości firmy z Cupertino.

Oczywiście - wycena giełdowa nie przekłada się się bezpośrednio na jakość produktów, ale pokazuje zaufanie inwestorów do marki i dużo mówi o jej pozycji rynkowej. To, że Apple jest dziś więcej warte niż reszta stawki pokazuje, że firma jest bezpieczną przystanią". Jest to skutek polityki marki, która (w ostatnim czasie) nie była zaangażowana w żaden duży kryzys związany chociażby z prywatnością (Google, Facebook), wypuszcza na rynek produkty które (w większości) są najlepszymi w swojej klasie, a grono ludzi korzystających z urządzeń i usług marki rośnie na kluczowych rynkach z dnia na dzień, pomimo i tak już ogromnego udziału sprzętów Apple w takich krajach jak USA.

To pokazuje, że dziś Apple, pomimo tego, że nie wszyscy (jak ja) przepadają za tą marką gra w swojej lidze, czy nam się to podoba czy nie.