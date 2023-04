Wyobraź sobie, że rodzisz się, żyjesz i umierasz w podziemnym schronie, a świat na zewnątrz znasz tylko z opowieści. To właśnie w takich realiach przyjdzie nam poznać bohaterów nowego serialu od Apple, który zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Fani postapo mogą już zacierać ręce.

Silo już 5 maja! Lepiej zanotujcie tę datę

Silo to dystopijna opowieść o ostatnich przedstawicielach ludzkości, skazanych na życie w obskurnym, podziemnym bunkrze. Tysiące mieszkańców „Silosu”, uwięzionych milę pod ziemią, zmaga się nie tylko z trudami przetrwania w skrajnych warunkach, ale także z twardą ręką władz, przemocą pacyfikujących każdy przejaw niesubordynacji. To trochę jak połączenie Frostpunka i Fallouta z lekką nutą serialu The 100. Efekt? Spójrzcie sami.

Serial oparty na powieściach Hugh Howeya zostanie podzielony na 10 epizodów, a akcja z odcinka na odcinek będzie przybliżać widza do rozwiązania mrocznej zagadki prawdziwego przeznaczenia Silosu. W poszukiwaniu prawdy niemałą rolę odegra Juliette (Rebecca Ferguson), która nabiera podejrzeń w trackie poszukiwania sprawców morderstwa ukochanej osoby.

Oczekiwania wobec tej produkcji są bardzo duże, a Silo ma okazję stać się flagowym serialem z oferty Apple. Czy tak się stanie? Tego dowiem się już 5 maja.

Obrazek wyróżniający: Apple