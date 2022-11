Samsung na spotkaniu z dostawcami poinformował, że trzeba się przygotować na nowe urządzenie od Apple. Co to będzie?

Żadna firma nie działa w próżni i kiedy tylko konkurencja wypuści na rynek nowy produkt, trzeba na to jakoś zareagować, ponieważ w przeciwnym razie przedsiębiorstwo stanie przed groźbą utraty dużej części klientów. Tak było z Nokią i Blackberry, które nie zareagowały na pojawienie się smartfonów, wierząc, że ich dotychczasowy model biznesowy się sprawdzi. Jak wiemy, to nie skończyło się dobrze. Oczywiście, przygotowanie np. nowego smartfona, bądź w ogóle nowej klasy produktowej to nie kwestia dni czy tygodni, a miesięcy czy nawet lat, dlatego szybka reakcja na już wypuszczone urządzenia nie jest możliwa, a największe przedsiębiorstwa przeznaczają spore środki by dowiedzieć się, co też konkurencja ma zamiar zrobić w najbliższym czasie.

To z kolei może być źródłem bardzo wiarygodnych przecieków, jak w tym wypadku

O tym, że Apple ma zamiar romansować ze składanymi smartfonami słyszymy już od jakiegoś czasu. Teraz plotki te potwierdzają dostawcy Samsugna, z którymi firma spotkała się niedawno. Na tym spotkaniu przedstawiciele firmy zaznaczyli, że spodziewają się, że Apple wypuści swoje pierwsze składane urządzenie w 2024 i że nie będzie to iPhone. Zamiast tego ma to być tablet bądź laptop, co w przypadku składaków jest praktycznie różnicą tylko i wyłącznie rozmiaru, ponieważ takie urządzenia jak składany ekran w postaci laptopa Asusa są już na rynku.

Jeżeli jednak Samsung przygotowuje się do takiego ruchu Apple może to oznaczać, że mają ku temu mocne podstawy i że będą chcieli na to zareagować. W jaki sposób? Cóż, Samsung ma już swoją linię składaków, która jednak rozwija się dosyć powoli i z pewnością nie jest już taką ekscytacją jak jeszcze kilka lat temu. Apple natomiast przez fakt, że będzie to pierwsze urządzenie tego typu w ich ekosystemie z pewnością z miejsca zdobędzie sporą część rynku urządzeń z elastycznym wyświetlaczem, a kto wie - może i przegoni całą konkurencję od razu przy wypuszczeniu pierwszej generacji, tak jak to było w przypadku chociaż Airpodsów.

Czy to oznacza, że oprócz składanych urządzeń z linii Galaxy Z Fold i Z Flip doczekamy się m.in. składanego Galaxy Tab, będącego jeszcze większych rozmiarów, a może nawet Samsung wypuści swój składany laptop? Tego oczywiście nie wiemy, ale będąc największym konkurentem Apple na świecie, firma musi jakoś zareagować. Do momentu zapowiadanej premiery, czyli, jeżeli wierzyć przeciekom, 2024 roku, jeszcze sporo czasu, więc na pewno pojawi się jeszcze dużo, zapewne sprzecznych informacji. Myślę jednak, że teraz już nikt nie ma wątpliwości, że składane urządzenie od Apple powstanie.

Czy będzie hitem?

