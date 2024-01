Jest nowy król smartfonów. Firma dokonała niemożliwego

Kto jest największą firmą na rynku smartfonów? Cóż - zależnie jak na temat spojrzymy, możemy uzyskać różne odpowiedzi. Jeżeli popatrzymy, kto króluje na liście najlepiej sprzedających się modeli, będzie to Apple, ponieważ podium i zestawienie top10 od lat niezmiennie okupują iPhone'y. Jeżeli popatrzymy na to, kto najwięcej na telefonach zarabia - tutaj też firma z Cupertino od lat święciła triumfy.

Jeżeli jednak przyjrzymy się wolumenowi sprzedaży wszystkich urządzeń, pozycję numer 1 od ponad 10 lat w swojej garści miał Samsung. Dzięki zdywersyfikowanemu portfolio, zawierającemu praktycznie cały przekrój rynku, mocnej marce i wiernym konsumentom, to właśnie koreańska firma sprzedawała co roku najwięcej smartfonów.

To się jednak zmienia. Apple przejęło pałeczkę lidera

Jeżeli popatrzymy na zestawienie 5 największych sprzedawców smartfonów na rynku w 2023 roku, zobaczymy, że miało tam miejsce kilka przetasowań. Zaczynając od dołu, na miejscu 5 pojawił się firma Transsion (właściciel marek m.in. Tecno i Infinix), któraz udziału 6 proc wzrosła do 8,1, co wiąże się ze wzrostem z 72,6 mln do 94,9 mln sprzedanych sztuk. Na 4 i 3 miejscu bez zmian Oppo i Xiaomi, jednak obie marki zaliczyy nieznaczny spadek sprzedaży. Jednak najważniejsze przetasowanie miało miejsce na szczycie, gdzie po raz pierwszy od 13 lat Samsung stracił pozycje lidera na rzecz innego gracza.

fot. Kamil Świtalski

Tym graczem jest, rzecz jasna, Apple, które zakończyło 2023 rok z liczbą 234,6 mln sprzedanych modeli, podczas gdy Samsung - 226,6 mln. Oznacza to, że poprzedni rok koreańska firma zakończyła wynikiem 13,6 proc. mniej sprzedanych egzemplarzy (w 2022 było to 262,2 mln sztuk), a Apple poprawiło się o 3,7 proc. z 226, 3 mln telefonów rok temu. Oznacza to, że Apple, jako jedna z niewielu firm zanotowała wzrost sprzedaży, podczas gdy cały rynek kolektywnie zmniejszył się o 3,2 proc.Z resztą, o mało optymistycznych wynikach dla producentów w ciągu tego roku informowaliśmy Was już nie raz.

Co z tego wynika dla samych firm? Zmiana na fotelu lidera jest obecnie symboliczna, ale Samsung zapewne mozno analizuje, co wpłynęło na tak mocny spadek sprzedaży, znacznie przebijający rynkową średnią. Cóż - powodów może być kilka, jak chociażby fakt, że coraz dłużej korzystamy z telefonów, nawet tych z niższej półki. Pamiętajmy, że dużą część sprzedaży stanowią w przypadku Samsunga telefony jak Galaxy A04, A14 czy A24, a to tego urządzenia z serii M. Jeżeli użytkownicy zdecydowali się nie kupować w zeszłym roku nowych urządzeń z serii, będzie to miało swoje odbicie na wolumenie sprzedaży, Kolejną kwestią może być premiumizacja, czyli przechodzenie na droższe modele, które siłą rzeczy też wymienia się rzadziej.

Finalnie, nie można zapomnieć, że rynek Androida jest bardzo konkurencyjny, a świetny wynik Trenssion może sugerować, że firma podbiera innym klientów z największego wolumenowo sektora średniej-niższej półki. Dlatego taki wynik jest zapewnie wypadkową różnych czynników. Jak myślicie, czy Samsungowi uda się wrócić na pierwsze miejsce w tym roku?