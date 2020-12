Apple w końcu pozwala dzielić się zakupami wewnątrz aplikacji w gronie rodzinnym

Współdzielenie zakupów i subskrypcji w ramach rodziny w ekosystemie Apple nie jest niczym niezwykłym. Działa od lat — i choć można byłoby tam wprowadzić od groma poprawek by wszystko działało jeszcze lepiej niż dotychczas, to wciąż jest tak duże pole do usprawnień. Jednym z nich niewątpliwie pozostaje zarządzanie dostępami i to, w jaki sposób Apple podchodzi do pewnych rzeczy. Ot, na przykład nie pozwalając na udostępnienie całego szeregu elementów (m.in. indywidualne subskrypcje Apple Music, Apple One oraz subskrypcje innych firm, rzeczy, które nie są już dostępne w sklepach App Store, iTunes Store, Księgarni lub aplikacji Apple TV czy nawet aplikacje z App Store mają ograniczenia — nie każdą można się w ten sposób podzielić). Do tej pory jednak można było zapomnieć o dzieleniu się dostępem do zakupów w ramach transakcji wewnątrz aplikacji Zgodnie jednak z czerwcowymi zapowiedziami: zaczęło się to zmieniać!

Zakupy wewnątrz aplikacji także udostępnisz rodzinie w ekosystemie Apple

Nie wszystkie zakupy wewnątrz aplikacji będzie można udostępniać (wyłączone z tego będą m.in. wirtualne waluty, które kupujemy w grach F2P), ale od teraz twórcy oprogramowania mogą pozwolić użytkownikom na udostępnianie w gronie rodzinnym zakupów takich pozbywanie się reklam czy odblokowanie wersji PRO. Naturalnie wszyscy twórcy będą musieli na to zezwolić w App Store Connect:

App developer PSA: it is now possible to enable Family Sharing for IAPs and subscriptions, but you have to turn that on in App Store Connect. For subscriptions, it's under the duration… pic.twitter.com/Hj3NBRN3L0 — Steve Harris (@steveharris) December 3, 2020

To nie będzie do końca w ich interesie, ale myślę, że skoro jedni z największych ogłaszają już nadchodzące zmiany (m.in. twórcy aplikacji Ulysses), to i mniejsze tytuły pójdą wydeptaną przez nich ścieżką. Zarządzeniem którymi subskrypcjami chcemy się dzielić zarządzamy ręcznie (Ustawienia -> Nasze konto -> Subskrypcje). Wybierając poszczególne aplikacje — jeżeli posiadają opcje współdzielenia — mamy możliwość wyboru podziału z rodziną.