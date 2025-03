Apple robi serial o słynnych klockach – inspirowały największe marki

W 2001 roku z inicjatywy firmy Medicom Toy trafiły na rynek japońskie figurki kolekcjonerskie B@EARBRICK, które szturmem podbiły świat. Szybko stały się częścią popkultury, a dzięki kolaboracji z markami odzieżowymi – takimi jak Nike czy Chanel – także i częścią ulicznej mody. Charakterystyczne niedźwiadki przybierały już wiele różnych form, inspirowanych filmami, grami czy bajkami, a teraz otrzymają własną animację.

Nowa animacja Apple dla młodych widzów – za sterami doświadczona ekipa

BE@RBRICK, nowy 13-odcinkowy serial animowany od DreamWorks Animation i Dentsu Inc, który Apple już niebawem udostępni na platformie TV+. Produkcja z kolekcjonerskimi figurkami w roli głównej będzie muzyczną komedią, opowiadającą o losach Jasmine oraz jej kolegów z zespołu.

Bohaterowie marzą o wielkiej karierze, którą niełatwo realizować w świecie, gdzie każdemu przypisuje się rolę z góry, a wygląd nadawany podczas kończenia szkoły średniej determinuje przyszłe życie. Jasmine i jej ekipa biorą sprawy w swoje ręce, zamierzając zmienić te szkodliwe zasady. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun.

Showrunnerką i producentką wykonawczą będzie Meghan McCarthy („My Little Pony: Przyjaźń to magia”, „Centaurworld”), a Alex Almaguer („TrollsTopia”) obejmie rolę producenta nadzorującego. BE@RBRICK to familijna pozycja dla młodszych widzów – to dobrych ruch, bo w bibliotece TV+ jakościowych produkcji dla dzieci jest jak na lekarstwo. To też kolejna współpraca Apple TV+ i DreamWorks Animation, obok nominowanego do nagrody GLAAD Media serialu „Pinecone & Pony”. Premierę serialu zaplanowano na 13 marca.

