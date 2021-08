Apple przygotowuje nowe, autorskie, aplikacje dla iPhone i zegarka

Aplikacje Apple to loteria. Do jednych trudno się przyczepić, inne działają tak, że korzystanie z nich jest koszmarem. Mimo wszystko firma stale rozbudowuje swoje portfolio w tym temacie. Sporo z nich powstaje na wyłączność ich autorskich platform i rozwiązań. I według najnowszych plotek - tej jesieni mielibyśmy doczekać się kolejnych nowych produktów.

Nowe aplikacje dla Apple Watcha i iPhone'a. Co przygotowuje gigant z Cupertino?

Jedną z nowości wśród aplikacji która ma się pojawić w tym roku jest Czas na bieganie (Time to Run). Na tę chwilę brzmi mgliście, ale jeżeli śledziliście losy niedostępnych w Polsce Fitness+ — to prawdopodobnie słyszeliście o analogicznej aplikacji: Czas na spacer. Zegarek przypomina o spacerze, a w bonusie akurat rozpoczyna się właśnie audycja, której można posłuchać podłączając do zegarka zestaw bezprzewodowych słuchawek. Czy tutaj będzie czekał ten sam format z... koncertami? Muzyką? Innym formatem pogawędek? Zobaczymy.

Drugą z nowości mają być medytacje. Takie oprogramowanie na smartfony i tablety nie jest niczym specjalnie nowym — podobnie jak relaksacyjne dźwięki. Sam Apple Watch ma przecież aplikacje Oddech, której zadaniem jest zadbanie o świadome oddychanie użytkowników. Autorskie oprogramowanie z medytacjami od Apple ma trafić do zegarków, ale biorąc pod uwagę format — trudno wykluczyć, że nie trafi także na iPhone'a. Przecież sprawdziłaby się tam idealnie.

Na tę chwilę o wszystkich tych nowościach dowiadujemy się z przecieków - a tych im bliżej premiery iPhone'ów, tym więcej. Nie dalej niż wczoraj gruchnęły wieści, że wielka konferencja Apple już 7 września 2021, póki co jednak - oficjalnych zaproszeń jeszcze nie było. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać nowości z nadzieją, że nie będą częścią pakietu Fitness+.