iCloud dla Windows liczy już kilka lat i doskonale pamiętam, jak aplikacja pozwalała mi szybko synchronizować zdjęcia z iPhone'a 5 na dysk mojego komputera. Od tamtej pory jednak sporo się zmieniło, bo pojawiły się Zdjęcia Google, natomiast iCloud pozostało nietknięte. Oferowany przez Apple system zarządzania i synchronizacji zdjęć zupełnie mi nie odpowiada, ale po premierze iCloud Drive zacząłem korzystać z dysku w chmurze Apple, bo sprawdza się całkiem nieźle. Dodatkowo, użytkownicy aplikacji mogą liczyć na synchronizację swoich kontaktów, kalendarza oraz zakładek z komputerem z Windowsem.

iCloud dla Windows 12.5 z menadżerem haseł

iCloud 12.5 wprowadza menadżera haseł oraz wszystkie zapisane w chmurze Apple hasła na komputery z Windowsem. Jeśli musicie pracować na kilku różnych maszynach i polegacie na menadżerze haseł w iCloud, to będzie to dla Was istotna informacja - hasła pojawią się tylko w przeglądarkach opartych na Chromium. Wymagane jest też zainstalowanie rozszerzenia Hasła iCloud (za darmo do pobrania z Chrome Web Store), by uruchomić synchronizację. Dla tych, którzy korzystają z Safari na urządzeniach od Apple i brakuje im tej przeglądarki na Windowsie, nareszcie pojawia się nie tylko sama synchronizacja, ale też opcja zarządzania hasłami w prawdziwym menadżerze. Ten pozwala na edytowanie, kopiowanie i wklejanie oraz usuwanie oraz sprawdzanie zapisanych haseł.

Aktualnie Apple udostępnia aplikację iCloud w Sklepie Microsoft dla Windows 10, ale znajduje się tam tylko od trzech lat. Wcześniej iCloud można było tylko pobierać ze strony Apple i instalować w tradycyjny sposób. Dzięki obecności w Sklepie można zapomnieć o manualnym aktualizowaniu aplikacji, bo to dzieje się w tle, jeśli zezwolimy na automatyczne uaktualnienia aplikacji w Sklepie Microsoft.