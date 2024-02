Świetna promocja na sprzęty Apple już w tym tygodniu, ale trzeba się pofatygować

iSpot – jeden z czołowych polskich autoryzowanych sprzedawców produktów Apple – otwiera kolejny salon i zgodnie z niepisaną tradycją przygotował z tej okazji kilka naprawdę niezłych promocji na urządzenia z logiem nadgryzionego jabłka. Jeśli ostrzycie sobie zęby na nowego iPhone’a, iPada lub AirPodsy, to lepszej okazji w najbliższym czasie może nie być.

Pierwszy salon iSpot w Kaliszu – na klientów czekają spore zniżki

Święta i Black Friday za nami, więc próżno wypatrywać w nadchodzących tygodniach większych promocji na elektronikę od Apple, ale na szczęście są jeszcze premierowe otwarcia salonów stacjonarnych, a to niemal zawsze oznacza spore zniżki na urządzenia. Nie inaczej jest tym razem – iSpot otwiera swój pierwszy salon sprzedażowy w Kaliszu i w ramach świętowania tego wydarzenia przygotował kilka ciekawych promocji.

Źródło: iSpot

Jest jednak pewien haczyk – liczba sztuk każdej z grup produktowych jest limitowana, dlatego zyskają tylko najszybsi. Co dokładnie przeceniono? Oto pełna lista urządzeń:

iPhone 15 128 GB 4 699 zł –> 3 999 zł (limit: 35 sztuk)

(limit: 35 sztuk) iPhone 11 128 GB 2 849 zł –> 2 099 zł (limit: 20 sztuk)

(limit: 20 sztuk) Apple Watch SE 40mm GPS 1 299 zł –> 899 zł (limit: 40 sztuk)

(limit: 40 sztuk) iPad (10. generacji) Wi-Fi 64GB 2 299 zł –> 1799 zł (limit: 25 sztuk)

(limit: 25 sztuk) Apple TV 4K 128 GBWi-Fi + Ethernet 949 zł –> 699 zł (limit: 15 sztuk)

(limit: 15 sztuk) AirPods Pro (2. generacji) z etui z magSafe (USB-C) 1 299 zł –> 899 zł (limit: 40 sztuk)

–> 899 zł (limit: 40 sztuk) AirPods (3. generacji) 979 zł –> 699 zł (limit: 20 sztuk)

(limit: 20 sztuk) AirPods (2. generacji) z etui ładującym 699 zł –> 499 zł (limit: 15 sztuk)

Najciekawsza wydaje się oczywiście promocja na iPhone'a 15 – 3 999 zł za wersję 128 GB to obecnie jedna z najlepszych cen na rynku. Oferta będzie obowiązywać tylko w dniach 09-10.02.2024r. lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych w salonie iSpot Galeria Amber w Kaliszu. Jeśli więc jesteście z Kalisza (lub okolic) to macie okazję wyrwać te sprzęty w okazyjnych cenach – liczcie się jednak z tym, że kolejki zapewne będą niemałe.

Stock image from Depositphotos