Apple Pay Later to usługa, którą gigant wprowadził w zeszłym roku. Wystarczyło kilka miesięcy, by firma wycofała się jednak z tego pomysłu. Nie oznacza to jednak, że posiadacze iPhone'ów nie skorzystają z odroczonych płatności.

"Kup teraz, zapłać później" w Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród konsumentów – nie tylko elektroniki. Odroczone płatności, najczęściej na 30 dni, pozwalają cieszyć się zakupem nawet wtedy, gdy nie mamy obecnie środków na pokrycie należności. PayU, PayPo, DotPay, Twisto, czy Allegro Pay – do wyboru do koloru a coraz więcej sklepów oferuje taki sposób realizacji zamówienia. Ze swoim własnym pomysłem na tę opcję w zeszłym roku przyszło samo Apple zapowiadając Apple Pay Later jako naturalne rozwinięcie oferty związanej z płatnościami realizowanymi przez Apple Pay w Stanach Zjednoczonych.

Apple Pay Later umożliwia użytkownikom podzielenie zakupów na cztery płatności rozłożone na sześć tygodni bez odsetek i opłat. Klienci mogą łatwo śledzić, zarządzać i spłacać swoje pożyczki Apple Pay Later w jednym wygodnym miejscu – w Portfelu. Z początku wybrani użytkownicy mogli ubiegać się o pożyczki Apple Pay Later w wysokości od 50 dolarów do 1000 dolarów, które można było wykorzystywać na zakupy online i oraz w ramach zakupów w aplikacjach dokonywanych na iPhonie i iPadzie u sprzedawców akceptujących Apple Pay. Przy realizacji płatności wystarczyło wskazać opcję "Pay Later" i gotowe – przedmiot lub zakup w aplikacji został zrealizowany, a płatność rozłożona na wygodne do spłacenia części. W październiku 2023 r. opcja ta stała się powszechnie dostępna, ale niespodziewanie, Apple postanowiło ją wyłączyć.

Apple Pay Later do kosza. To nie koniec odroczonych płatności

Jak informuje serwis 9to5Mac, Apple zdecydowało o rezygnacji z oferowania użytkownikom nowych pożyczek realizowanych przez Apple Financing. Ci, którzy z funkcji korzystali do tej pory wciąż mogą to robić, jednak na ten moment nie wiadomo przez jaki czas oferta Apple będzie dla nich wciąż dostępna.

Jednak na tym złe wiadomości się kończą, gdyż w oświadczeniu przesłanym do redakcji 9to5Mac, Apple podkreśla, że fakt wyłączenia "Apple Pay Later" w Stanach Zjednoczonych dla nowych użytkowników nie oznacza, że firma całkowicie rezygnuje z tego typu usług. Jeszcze w tym roku ma być dostępna nowa opcja – o zasięgu globalnym, z której skorzystać będzie mogła większa grupa użytkowników:

Począwszy od końca tego roku, użytkownicy na całym świecie będą mogli uzyskać dostęp do pożyczek ratalnych oferowanych za pośrednictwem kart kredytowych i debetowych, a także pożyczkodawców, podczas dokonywania płatności za pomocą Apple Pay. Wraz z wprowadzeniem tej nowej globalnej oferty pożyczek ratalnych, nie będziemy już oferować Apple Pay Later w Stanach Zjednoczonych. Nadal koncentrujemy się na zapewnieniu naszym użytkownikom dostępu do łatwych, bezpiecznych i prywatnych opcji płatności za pomocą Apple Pay, a to rozwiązanie pozwoli nam zapewnić elastyczne płatności większej liczbie użytkowników, w większej liczbie miejsc na całym świecie, we współpracy z bankami i pożyczkodawcami obsługującymi Apple Pay.

Co to będzie dokładnie? Apple tego nie zdradza. Można podejrzewać, że szczegóły związane z nowymi metodami płatności zostaną zaprezentowane przy okazji premiery iPhone'a 16, która planowana jest na wrzesień.