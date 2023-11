Apple: potrzebujemy mniej RAM niż "inne systemy". Jak to tłumaczy?

Wciąż nie opada kurz po zeszłotygodniowej zapowiedzi nowych komputerów Apple. Podstawowy, 14-calowy MacBook Pro, który zastąpił 13-calowy wariant z paskiem Touchbar, będzie jedynym laptopem w takim wariancie startującym od 8 GB pamięci RAM. Wzbudziło to sporo obaw zarówno ze strony użytkowników, jak i prasy. A oliwy do ognia dolały słowa jednego z szefów marketingu, Boba Borchersa, który stwierdził że 8 GB w ich komputerze jest jak 16 GB "na innych systemach". Nie powiedział dokładnie o kogo z konkurencji mu chodzi, ale jego słowa odbiły się dość szerokim echem.

Apple: 8GB w Macbooku M3 Pro jest prawdopodobnie analogiczne do 16GB na innych systemach

Bob Borchers dość dobitnie chciał zaakcentować, że ich urządzenia dużo bardziej efektywnie używają pamięci RAM. Wspomniał też, że bezpośrednie porównywanie wartości nie ma żadnego sensu, bowiem produkty Apple dużo efektywniej zarządzają i kompresują dane. Dlatego też w jego opinii, ludzie powinni mniej skupiać się na samych specyfikacjach, a bardziej na możliwościach danych produktów. Przekonać się na własnej skórze czy taki komputer jest dla nich wystarczający — a jeśli nie... to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po którąś z wyższych konfiguracji. Na oficjalnej stronie Apple jest ich przecież bez liku.

Powiedziałbym, że ludzie przychodzą i próbują tego, co chcą zrobić na swoich systemach, i myślę, że zobaczą niesamowitą wydajność. Jeśli spojrzeć na surowe dane i możliwości tych systemów, to są one naprawdę fenomenalne.

To rzecz naprawdę dyskusyjna

iPhone wielokrotnie udowodnił, że mimo posiadania znacznie mniej pamięci RAM od androidowej konkurencji — potrafi działać o wiele sprawniej. A przy okazji sprawiać mniej problemów. I że "cyferkowe porno" to jeszcze nie wszystko.

Tutaj jednak mowa o komputerze z linii Pro — czyli z założenia przeznaczonego ku bardziej wymagającym użytkownikom. I pewnie wszyscy którzy mieli okazję korzystać z ostatnich komputerów Apple przytakną na wieść, że te wspaniale sobie radzą nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami. Co istotne: wspaniale radzą sobie z kompresją czy dostępem do danych, by ich nie powielać. Ale żadne ze sztuczek oferowanych przez Apple nie sprawiają, że ich komputery z 8 GB pamięci RAM będą tak efektywne, jak 16 GB. Może i z częścią zadań poradzą sobie równie dobrze, ale w gruncie rzeczy... wciąż są komputerami z 16 GB pamięci RAM. Bo idąc dalej tym tropem myślenia i zakładając że wszystkie ich urządzenia można tak "przeliczyć" przekroczymy poziom absurdu.

