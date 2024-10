Apple po cichu wprowadziło dzisiaj do oferty nowego iPada mini z układem Apple A17 Pro, który wspiera Apple Intelligence, ma dwa razy więcej pamięci w bazowej wersji i obsługuje rysik Apple Pencil Pro.

Apple iPad mini z procesorem A17 Pro

Apple zaprezentowało dziś nowego iPada mini z czipem A17 Pro. Nowy model zachował swoje niewielkie rozmiary i jest dostępny w czterech kolorach, w tym dwóch nowych – niebieskim i fioletowym. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala, a czip A17 Pro daje mu potężny zastrzyk wydajności. Nowy układ to szybsze CPU i GPU oraz system Neural Engine o dwukrotnie większe wydajności niż w iPadzie mini poprzedniej generacji. Dzięki temu nowy model w pełni wspiera obsługę Apple Intelligence. Nowy iPad mini jest też kompatybilny z rysikiem Apple Pencil Pro. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji tylny aparat szerokokątny 12 MP z obsługą HDR, który pomaga uzyskać naturalniej wyglądające zdjęcia o szerszym zakresie dynamicznym. Dodatkowo przy wykorzystaniu uczenia maszynowego wykrywa i skanuje dokumenty bezpośrednio w aplikacji Aparat.

Moc układu A17 Pro jest fundamentem dla działania Apple Intelligence na nowym iPadzie mini. Funkcje Apple Intelligence, głęboko zintegrowane z systemem iPadOS 18, mogą wykorzystywać moc układu NPU do analizowania i tworzenia wypowiedzi i obrazów, wykonywania działań w różnych aplikacjach i uwzględniania osobistego kontekstu użytkowników, aby upraszczać i przyspieszać codzienne zadania. Wiele z modeli, na których opiera się Apple Intelligence, działa bezpośrednio na urządzeniu, a rozwiązanie Private Cloud Compute pozwala w elastyczny i skalowalny sposób korzystać zarówno z mocy obliczeniowej urządzenia, jak i z większych modeli opartych na specjalnych serwerach z układami scalonymi Apple.

Nowy iPad mini ma baterię wystarczającą na cały dzień pracy i system iPadOS 18. Cennik rozpoczyna się od kwoty 2599 zł za wersję 128 GB i co warto zaznaczyć, jest to dwukrotnie niż w bazowym modelu poprzedniej generacji. Za wersję z łącznością komórkową trzeba zapłacić minimum 3399 złotych. Nowego iPada mini można zamawiać już od dzisiaj. Urządzenia trafią do pierwszych klientów już 23 października.