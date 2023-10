BMW psuje iPhone’y 15? Niepokojące zgłoszenia użytkowników!

Kierowcy BMW skarżą się na usterki w iPhone’ach 15!

iPhone 15 ma trochę problemów. Smartfon wielu użytkownikom bardzo łatwo się nagrzewa, przez co jego bateria wytrzymuje dosłownie chwilę. Do tego tytanowa obudowa w modelach Pro i Pro Max zmienia kolor pod wpływem… dotyku, przez co całość wygląda bardzo źle i nieestetycznie, a gdyby tego było mało, według materiałów wideo znajdujących się w sieci, smartfon może popękać tylko wtedy, kiedy lekko go wygniemy w dłoniach. To jednak nie koniec problemów.

Niektórzy właściciele iPhone'a 15 na własnej skórze odkryli, że bezprzewodowe ładowarki stosowane w pojazdach BMW mogą powodować uszkodzenia chipów NFC w smartfonie, a w konsekwencji ich awarię. Na wielu forach oraz na platformie X (dawniej Twitter) w ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo głosów wściekłych posiadaczy iPhone’ów 15, którzy informują, że NFC w ich smartfonie przestało działać po ładowaniu bezprzewodowym w swoim samochodzie.

Jak donosi MacRumors, użytkownicy zgłaszali, że w aplikacji Portfel pojawia się komunikat o błędzie „Nie można skonfigurować Apple Pay”. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest całkowita wymiana telefonu, gdyż Apple potwierdziło, że w niektórych przypadkach chip NFC faktycznie został uszkodzony.

Kogo dotyczy ten problem?

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło iPhone’ów 15 Pro i Pro Max w tytanowej obudowie z nowych chipem A17 Pro. Niektórzy użytkownicy zgłaszali jednak, że to samo może spotkać podstawowego iPhone’a 15 lub model Plus. Co również interesujące, to fakt, że obecnie problem ograniczał się wyłącznie do samochodów marki BMW, ale może to być potencjalny problem z dowolną ładowarką bezprzewodową, również w innych samochodach, ponieważ Apple nie znalazło jeszcze przyczyny tego kłopotu.

Cala sytuacja jest absolutnie niedorzeczna. Przez ładowanie smartfona w swoim samochodzie może przestać nam działać NFC, co oznacza, że płatności telefonem, korzystanie z dokumentów dodanych do Walleta czy nawet z cyfrowego kluczyka do samochodu, stanie się po prostu niemożliwe. Na ten moment ani Apple, ani BMW, nie wydali oświadczenia w tej sprawie.

