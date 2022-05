Apple opatentowało rozwiązanie, które w przyszłości może trafić do iPadów. Zrobi z nich hybrydowe urządzenie zastępujące MacBooki.

Serwis Patently Apple, który znany jest z tego, że przeszukuje katalogi urzędów i biur patentowanych w poszukiwaniu nowych patentów przyznawanych amerykańskiej firmie, zaprezentował swoje najnowsze znaleziska. Jedno z nich jest o tyle interesujące, że porusza kwestię iPadów - a konkretnie hybrydowych konstrukcji, które z urządzenia przenośnego robiłoby komputer zbliżony swoimi możliwościami do dzisiejszych MacBooków.

Źródło: Patenly Apple

Apple patentuje m.in. sposób montowania ekranu hybrydowego urządzenia z zewnętrzną stacją dokującą za pomocą magnetycznych zawiasów. Stacja pełni funkcję klawiatury i rozszerza iPada o dodatkowe możliwości. Według ujawnionego patentu, rozwiązanie to miałoby aktywować na ekranie tabletu nowy tryb ułatwiający pracę z wykorzystaniem zewnętrznych akcesoriów - w tym wspomnianej klawiatury, myszki, gładzika, Apple Pencil i wielu innych. Stacja dokująca miałaby oferować dodatkowe możliwości, w tym dowolną konfigurację z ekranem. Mogłaby służyć jako dodatkowa podstawa, podpórka w czasie prac na ekranie dotykowym lub z odwróconym ekranem, a nawet etui. Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się znajomy. Z podobnych rozwiązań korzystał już Microsoft w swoich hybrydowych komputerach Surface Book. Te jednak nie przebiły się swoją innowacyjnością do szerokiego grona odbiorców. Czy na fali niepowodzeń Microsoftu, Apple wypełni lukę tego typu sprzętów?

iPad z doczepianą klawiaturą. Apple patentuje takie rozwiązanie

Na ten moment nie ma powodu, by wyczekiwać tego typu urządzenia z wypiekami na twarzy i liczyć na szybką premierę. Apple znane jest z tego, że lubi patentować różne rozwiązania, które później nigdy nie trafiają do sprzedaży. Ruch ten jednak powstrzymuje lub skutecznie ogranicza konkurencję przed powielaniem tych samym pomysłów i technologii. W ostatnim czasie Patently Apple opisało przynajmniej kilkadziesiąt nowych patentów, który amerykański urząd przyznał gigantowi technologicznemu. Dotyczą one różnej maści zagadnień - od technologii związanych z VR i AR, poprzez mechanizmy śledzenie ruchów gałki ocznej, po rozwiązania wpływające na poprawę warunków jazdy autonomicznej.

Źródło: Patenly Apple

I choć teoretycznie hybrydowy iPad mógłby doskonale sprawdzić się na rynku, Apple musiałoby w jakiś sposób powrócić do pomysłu przeniesienia macOS na urządzenie mobilne. Już teraz iPadOS jest sporym ograniczeniem dla iPada - w szczególności w wersji Pro, którego moc ograniczana jest przez system operacyjny. Wiele się mówi na temat alternatyw dla tych, którzy z iPada chcieliby korzystać jak z komputera. Jednym z nich jest automatyczne przełączanie się do trybu Pro, który włączałby się po podłączeniu do iPada klawiatury, myszki lub gładzika.

Przyszłość iPada Pro i iPadOS

iPadOS Pro mógłby imitować lub powielać niektóre rozwiązania znane z macOS - w tym bardziej funkcjonalne zarządzanie oknami, wielozadaniowością. Zmiany te miałyby dotykać również Docka. W trybie Pro powinien dostać dodatkowe funkcjonalności w postaci "przypinania" do niego plików i minimalizowanych okien aplikacji z możliwością podglądu po najechaniu na nie kursorem. Dobrym rozwiązaniem miałoby być także wprowadzenie znanego z macOS biurka, bardziej zaawansowanych i dynamicznych widżetów pełniących rolę funkcjonalnych aplikacji jak Kalkulator, Muzyka, Kalendarz, Pilot do Apple TV, czy Nalepki (żółte karteczki) z notatkami.