Dziś duża aktualizacja macOS – sprawdź, co przygotowało Apple

Dziś posiadacze kompatybilnych iPhone’ów i Maców będą mogli zaktualizować swoje urządzenia do nowej wersji systemów. W tym tekście skupimy się na nowościach, które update wprowadza do komputerów z nadgryzionym jabłkiem. Wszystko kręci się wokół Apple Inteligence, ale poza kwestiami AI znalazło się tam też kilka innych smaczków, ułatwiających korzystanie z urządzenia.

Nowości w macOS Sequoia 15.2

macOS Sequoia 15.2 to przede wszystkim nowe funkcje AI, które zostały zapowiedziane podczas tegorocznej konferencji Apple. Pierwsza z nich to Image Playground, czyli aplikacja służąca do generowania obrazków/grafik w kolorowych stylach, dokładnie tak, jak robi to ChatGPT, ale w mniej zaawansowany sposób – nie ma co liczyć na hiperrealistyczne dzieła. Potężniejsza za sprawą nowej aktualizacji stanie się w Macach też Siri, dzięki integracji z ChatGPT. Asystentka będzie mogła teraz dla przykładu pomóc w gotowaniu i zaprezentować znacznie dokładniejsze wskazówki, niż dotychczas.



Z rzeczy niedotyczących AI warto wyróżnić możliwość dodania widgetu pogodowego do paska menu, zlokalizowanego w prawym górnym rogu – to pozwala na szybkie podglądniecie warunków za oknem, bez otwierania osobnej aplikacji. Apple usprawnia też FindMy na swoich komputerach – możliwe będzie udostępnienie lokalizacji urządzenia osobom trzecim, w tym także liniom lotniczym.

Osoby często korzystające z AirPlay powinna ucieszyć wiadomość o nadchodzącej funkcji udostępniania wybranego okna lub aplikacji, a nie całego ekranu tak jak dotychczas. Poza tym w macOS Sequoia 15.2 pojawi się kilka drobnych zmian wizualnych w aplikacji Zdjęcia i usprawniona przeglądarka Safari (m.in. nowe obrazy tła strony startowej i uproszczony import i eksport historii, zakładek oraz haseł).

Niestety nowości w macOS Sequoia 15.2 są ograniczone co do danego regionu i część z nich nie pojawi się niestety w Polsce – z pewnością zabraknie Image Playground i innych funkcji AI, które dotrą nad Wisłę prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy. Sama aktualizacja powinna być zaś dostępna dziś wieczorem.

