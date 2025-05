Apple ogłasza podwyżki i szereg zmian. Te ostatnie są na plus

Zmiany które dotkną Polaków. W razie podwyżek - musimy się na nie zgodzić

Od 4 sierpnia 2025 roku, Apple wprowadza nową politykę w zakresie subskrypcji odnawialnych w trzech krajach europejskich: Austrii, Niemczech oraz... Polsce. Zgodnie z nowymi przepisami, każda zmiana cen subskrypcji będzie wymagać wyraźnej zgody użytkownika. Brak akceptacji nowej ceny skutkować będzie automatycznym zakończeniem subskrypcji wraz z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Apple będzie przypominać użytkownikowi o konieczności podjęcia decyzji co tydzień, aż do momentu akceptacji lub zakończenia subskrypcji. Warto jednak mieć na uwadze, że podwyżki cen zaplanowane przed 4. sierpnia nadal będą podlegać obecnie obowiązującym zasadom informowania użytkownika, nawet jeśli odnowienie subskrypcji nastąpi po tej dacie.

Reklama

Akurat te zmiany trudno traktować jako coś, co idzie ku gorszemu. Wręcz przeciwnie: często w natłoku wszelkiej maści maili, łatwo pominąć podwyżki, które zdarzają się wcale nie być takie małe. W ten sposób Apple zadba o to, abyśmy nie płacili więcej bez naszej wyraźnej zgody, co... w gruncie rzeczy jest dobrą zmianą, prawda?

Brazylia i Kazachstan: nowe podatki i wyższe ceny

Od 16 maja Apple zmienia sposób naliczania przychodów deweloperów w Brazylii, uwzględniając tamtejszy nowy podatek CIDE. Jest to 10% podatek, który obowiązywać będzie wyłącznie twórców aplikacji spoza Brazylii. Zostanie on automatycznie odliczany od dochodów pochodzących z płatnych aplikacji oraz zakupów wewnątrz aplikacji (tzw. In-App-Purchases). Co istotne, od 2. czerwca ceny aplikacji w brazylijskim App Store będą automatycznie aktualizowane, jeśli deweloper nie ustawi Brazylii jako głównego rynku w App Store Connect. To oznacza, że w przypadku braku ręcznej konfiguracji, system sam uwzględni nowy podatek w finalnych cenach. Zmiany czekają także użytkowników sprzętów Apple w Kazachstanie. Tamtejsze ceny również czeka aktualizacja, która ma wynikać z "lokalnych uwarunkowań gospodarczych". Analogicznie jak w przypadku Brazylii, zmiany te nie wpłyną na deweloperów, którzy już wcześniej ustawili Kazachstan jako swój rynek bazowy.

Apple jak zwykle reaguje na szeroko pojęte zmiany na światowych rynkach. I jak zwykle niekoniecznie są to dobre wiadomości dla użytkowników. Nie wszystkie są tak fortunne jak te dla Amerykanów, gdzie (przynajmniej póki co) gigant bierze na siebie koszta związane z nowymi cłami.

Źródło