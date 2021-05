Nowe Macbooki mamy zobaczyć jeszcze w czerwcu, a iPhone nareszcie zmniejszy notcha

Powoli opada kurz po ostatnich premierach Apple, czas więc zacząć powoli myśleć o kolejnych. O tym że jesienią spodziewać możemy się iPhone 13 — wiemy wszyscy, a czego się po nim spodziewać — także powoli się dowiadujemy. A poza tym wszyscy wypatrujących nowych komputerów Apple mogą mieć nadzieję, że takowe zobaczymy już za kilka tygodni. Na konferencji WWDC, rzecz jasna.

O tym że nowe smartfony Apple miałyby doczekać się mniejszego wcięcia w ekranie mówi się od kilku tygodni. Teraz informacje te powracają za pośrednictwem popularnego konta @LeaksApplePro i tamtejszych renderów. Smuklejsze ramki i mniejszy notch prezentują się dużo bardziej gustownie, ale jednak wciąż nie obrał ścieżki wydeptanej przez konkurencję. Mam tu, rzecz jasna, na myśli całkowite ukrycie kamerki pod ekranem i 100% pokrycia przedniej części urządzenia ekranem. Zakładam, że mimo iż od pierwszych urządzeń z takim rozwiązaniem minęło już trochę czasu — to wciąż technologia ta nie jest na tyle dopracowana, by zamaskować w ten sposób kamery z czujnikami od Face ID.

Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.

Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.

(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNm

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021