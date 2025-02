Procesor Apple M5 już w produkcji. Wiemy do jakich urządzeń trafi

Koreański portal ETNews informuje, że TSMC rozpoczęło już masową produkcję procesorów Apple M5, a to oznacza, że wkrótce układy te zadebiutują w nowych urządzeniach. Wygląda na to, że na pierwszy ogień pójdą tablety iPad Pro.

Procesory Apple M to jedna z najważniejszych zmian jakie gigant w Cupertino wprowadził w ostatnich latach. Zastępując układy Intela w swoich komputerach zdecydowano się na własne rozwiązanie korzystające z architektury ARM i dzisiaj możemy jednoznacznie stwierdzić, że była to bardzo dobra decyzja. Nic więc dziwnego, że w tym roku dostaniemy pierwsze urządzenia z układami Apple M5 na pokładzie, które zapowiadają szereg istotnych zmian.

Apple M5 najpierw w tabletach

Apple sukcesywnie poprawia każdą kolejną generację swoich procesorów z rodziny M. Zyskują one przede wszystkim wydajniejsze rdzenie, które mają wyższe taktowanie, a dzięki postępowi jakiego dokonuje TSMC, pobierają przy tym mniej energii. Nie inaczej będzie w przypadku układu M5, który jednak ma być produkowany w litografii TSMC N3P, a nie N2, której plotkowano od jakiegoś czasu. N3P zapewni około 5% wzrost wydajności ze względu na wyższe taktowanie oraz o 10% mniejsze zużycie energii. Nie jest to więc żaden przełom, a bardziej iteracyjna zmiana.

Rozpoczęcie masowej produkcji oznacza, że wkrótce na rynku powinny pojawić się pierwsze urządzenia z nowymi procesorami. Naturalnym kandydatem wydaje się nowa generacja tabletów iPad Pro, która może zadebiutować jeszcze w pierwszej połowie tego roku. W dalszej kolejności nowe procesory powinny trafić do komputerów Macbook. Co ciekawe sporo mówi się o zmianach w architekturze jakich miało dokonać Apple, tak aby lepiej wykorzystać CPU i GPU do aktywności związanych ze sztuczną inteligencją. Apple M5 powinien w tych zadaniach brylować i biorąc pod uwagę rynkowe trendy, raczej nikogo to nie dziwi.

Wygląda też na to, że zastosowanie nowych technologii "pakowania" i cięcia procesorów pozwoli zwiększyć uzysk i obniżyć ich koszt. Możliwe będzie również nakładanie większej liczby chipów na siebie, a docelowo M5 ma być dostępny również w wydajniejszych wariantach Pro, Max oraz Ultra. Ten ostatni układ zatrzymał się na serii M2 i z pewnością wielu profesjonalistów oczekuje jego odświeżenia. Niestety według aktualnych informacji, na premierę M5 Ultra będziemy musieli poczekać do 2026 roku.

