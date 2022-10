Apple Music i Apple TV na pecetach z Windowsem? Marzenie wielu właśnie stało się faktem

Microsoft ogłosił dziś, że aplikacje Apple TV oraz Apple Music trafią do sklepu Microsoft Store - i tym samym oznacza to, że usługi firmy, na czele której stoi Tim Cook, będą w pełni kompatybilne z komputerami z systemem Windows.

Co prawda pełne wersje wspomnianych aplikacji zadebiutują w sklepie Microsoftu dopiero w przyszłym roku, jednak już wkrótce mają zostać udostępnione testowe wersje zarówno Apple TV, jak i Apple Music. Całość będziemy mogli zatem sprawdzić już wkrótce. Gdyby tego było mało, aplikacja Apple Music została również przewidziana w wersji na konsole Xbox.

Dwie aplikacje to nie wszystko. Zdjęcia z Windowsa będą współpracować z iCloud!

To jednak nie wszystko, co przygotował dla nas Microsoft w temacie Apple. Aplikacja Zdjęcia z systemu Windows 11 będzie miała całkowitą integrację z iCloud. Co to oznacza dla użytkowników? Każda osoba, korzystająca z Windowsa, będzie mogła bez problemu przeglądać swoją bibliotekę zdjęć iCloud w aplikacji Zdjęcia na windowsowym komputerze.

Źródło: Microsoft

Co prawda zdjęcia z chmury Apple można było już wcześniej mieć na swoim komputerze z Windowsem, jednak wymagało to pobierania plików z aplikacji iCloud. Nowość będzie dużo bardziej wygodna i zbliżona do tego, z czym mają do czynienia użytkownicy komputerów Mac. Wczesna wersja integracji Zdjęć z iCloudem jest dostępna już dziś dla członków programu Windows Insider, a oficjalna premiera będzie miała miejsce dopiero za kilka miesięcy.

Usługi Apple stają się coraz bardziej dostępne

Współpraca z Microsoftem to kolejny krok w planie Apple, który skupia się na zwiększeniu dostępności swoich usług. Gigant z Cupertino zaczyna przekładać zarobki z subskrypcji nad pieniądze ze sprzedaży sprzętów - i dostępność Apple Music oraz Apple TV dla wszystkich posiadaczy pecetów z systemem Microsoftu jest strzałem w dziesiątkę.

Źródło: Microsoft

