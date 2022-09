Już nie Pepsi, a Apple Music halftime show. Technologiczny gigant na Super Bowl

Mozna nie interesować się sportem, ba, można nic nie wiedzieć na temat futbolu amerykańskiego. Super Bowl, czyli finałowy mecz w którym drużyny rywalizują o mistrzostwo w National Football League (NFL), jest wydarzeniem o którym wiedzą nawet ci, których to nie interesuje. Bo poza sportem - to po prostu niezwykle medialne wydarzenie. To tam są najdroższe bloki reklamowe, na których wszyscy chcą zabłysnąć nowymi produktami i ich efektownymi prezentacjami. No i to tam gwiazdy dają jeden z najbardziej efektownych koncertów w przerwie meczu. Ten z 2022, pełen nostalgii, kiedy Dr. Dre zabrał przyjaciół i dali popis swoich możliwości, przeszedł do historii. Jeżeli jakimś cudem przegapiliście to widowisko, to zawsze jest dobry czas by je nadrobić. Albo obejrzeć ponownie.

Tym co wyróżnia halftime show są też tytularni sponsorzy. Na początku potrafili się zmieniać regularnie, co roku. Ale od 2013 było to Pepsi halftime show, z drobnym wyjątkiem w 2017, kiedy Lady Gaga zrobiła swoje snow na Pepsi Zero Sugar halftime show — w gruncie rzeczy jednak, na jedno wychodzi. Ale po dziesięciu latach idzie czas zmian. W lutym 2023 sponsorem koncertu w przerwie będzie Apple Music.

Apple Music halftime show. Od przyszłego roku sponsorem występu będzie gigant z Cupertino

Nie znamy (jeszcze?) szczegółów dotyczących tego partnerstwa, oficjalnie jednak zapowiedziano że jest ono długofalowe i ma potrwać co najmniej kilka lat. Według analityków, ta zabawa ma kosztować Apple co najmniej 50 milionów dolarów rocznie.

Z dumą witamy Apple Music w rodzinie NFL jako naszego nowego partnera dla kultowego Super Bowl Halftime Show. Nie mogliśmy sobie wymarzyć bardziej odpowiedniego partnera dla najchętniej oglądanego widowiska muzycznego na świecie niż Apple Music - serwis, który bawi, inspiruje i motywuje miliony ludzi na całym świecie dzięki połączeniu muzyki i technologii.

— witał nowych sponsorów Nana-Yaw Asamoah. A żeby zaostrzyć apetyt na finał ligii NFL, którego sponsorem pierwszy raz będzie Apple Music, wiemy już kto będzie gwiazdą pierwsze Apple Music halftime show. Będzie nią... Rihanna.

Nie spodziewam się niczego innego, jak wielkiego widowiska i medleyu z jej największymi hitami — a tych przez lata trochę się jednak uzbierało. Ale prawda jest taka, że ktokolwiek by nie wystąpił - będzie to występ, ku któremu zwrócone będą oczy całego świata. Najpierw na żywo, później w serwisach streamingowych.

Jak widać Apple kontynuuje swoją koncertową tradycję - tym razem w nowym, nieco innym, stylu niż dotychczas. Jeżeli śledzicie kroki firmy mniej lub bardziej regularnie, to prawdopodobnie nie umknęły wam rzeczy takie jak zapraszanie największych gwiazd światowej muzyki by umilić wieczór odwiedzającym ich WWDC. Teraz poszli o krok dalej.