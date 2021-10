Jeśli korzystaliście w ostatnim czasie ze starych konsol Sony - w szczególności z PlayStation 3 i PlayStation Vita, to najprawdopodobniej otrzymaliście lub otrzymacie w najbliższym czasie e-mail od Sony. Zatytułowany "Ważna informacja, dotycząca zakupów na PS3 i PS Vita w PlayStation Store" przybliża zmiany, jakie w najbliższych tygodniach zajdą w cyfrowym sklepie z grami na tych platformach.

PlayStation 3 i PlayStation Vita. Koniec wygodnego kupowania gier na starych konsolach

Już od 27 października 2021 r., nie będzie można płacić kartami kredytowymi i debetowymi, a także z wykorzystaniem PayPal za kupowanie gier i innych cyfrowych produktów w PlayStation Store na konsolach PS3 i PS Vita. Jedyną możliwością będzie płacenie środkami dodanymi do konta PlayStation z wykorzystaniem np. kart podarunkowych. Te będzie można nadal realizować na obu konsolach, ale nie będzie można ich kupić w cyfrowym sklepie PlayStation Store. Środki można też dodawać bezpośrednio w PlayStation Store, ale do tego potrzebny jest komputer, aplikacja mobilna lub dostęp do którejś z nowszych konsol Sony: PlayStation 4 lub PlayStation 5.

Sony podpowiada, w jaki sposób szybko zasilić wirtualne portfele:

Wystarczy przejść do PlayStation Store na komputerze, urządzeniu mobilnym, konsoli PS4 lub PS5. Użyć karty kredytowej lub debetowej, PayPal albo innej dostępnej metody płatności, aby dodać do portfela minimalną kwotę wymaganą do zakupu żądanej zawartości. Można też dodać środki do portfela, realizując kartę prezentową PlayStation Store.

To dość spore utrudnienie dla osób, które nadal posiadają w domu stare konsole, kupują wersje cyfrowe gier bezpośrednio w sklepie PlayStation Store, ale nie posiadają nowszych sprzętów Sony. Utrudnienia, które wejdą w życie za 3 tygodnie oznaczać też mogą, że w najbliższej przyszłości firma zdecyduje się jednak definitywnie zaprzestać wsparcia sklepów na PS3 i PS Vita. W tym przypadku jednym rozwiązaniem na zachowanie gier i innych treści dostępnych na te konsole okazać się może piractwo, które i tak już kwitnie na obu tych systemach.