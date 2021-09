Sony zapowiada abonamentowe gry PS+ na październik 2021

PlayStation Plus: październik 2021 - pełna lista tytułów

Długie, jesienne, wieczory na dobrą sprawę już wystartowały - a wraz z nimi... dla wielu pojawiła się okazja, by więcej czasu spędzać w domu, z padem w dłoniach. I choć jesienne premiery zapowiadają się niezwykle gorąco i na nudę wśród nowości trudno będzie narzekać, to abonamentowe gry od PlayStation dla wielu też mają szansę okazać się strzałem w dziesiątkę. Już w przyszłym tygodniu do usługi trafią trzy nowe gry:

Hel Let Loose (dostępne na PlayStation 5)

Mortal Kombat X (dostępne na PlayStation 4 oraz PlayStation 5)

PGA Tour 2k21 (dostępne na PlayStation 4 oraz PlayStation 5).

Wszystkie trzy gry dostępne będą w usłudze od przyszłego wtorku, 5 października.

Dla każdego coś dobrego — sportówka która potrafi wciągnąć na wiele godzin, do tego FPS i przedostatnia odsłona kultowej serii bijatyk. Odnośnie dwóch pierwszych tytułów nie mam żadnych "ale"... gorzej sprawy mają się z Mortal Kombat. Szkoda, że Sony nie uraczy nas najnowszą częścią gry, czyli wydaną w 2019 roku Mortal Kombat 11. Zamiast tego dostajemy cztery lata starszą grę, która wciąż da wielu graczom od groma frajdy - co do tego nie mam wątpliwości. Jedenastka przyniosła jednak szereg usprawnień... no i po prostu jest najnowszą z gier. Szkoda, ale niech nie odbiera wam to frajdy — to gra, która wciąż wyjątkowo dobrze smakuje ze znajomymi. Zwłaszcza tymi siedzącymi tuż obok ;-)