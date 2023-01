Plotki na temat prac Apple nad własnymi wyświetlaczami trwają już od dobrych kilku lat, ale jak do tej pory gigant z Cupertino zaopatruje się głównie u koreańskich i japońskich dostawców. Mark Gurman z Bloomberga twierdzi jednak, że w 2024 może się to zmienić.

Apple opracował własny wyświetlacz microLED

Jedno czego możemy być pewni w przypadku Apple, to fakt, że firma dąży do tego aby projektować jak najwięcej komponentów do swoich urządzeń u siebie. Częścią tej strategii było między innymi porzucenie procesorów Intela w komputerach Mac/Macbook, czy stosowanie coraz większej liczby własnych chipów w smartfonach. Raptem kilka dni temu pojawiły się plotki, że Apple pracuje nad nowym układem do komunikacji bezprzewodowej, a dzisiaj Bloomberg donosi, że w Cupertino trwają też prace nad wyświetlaczami. Co więcej nie są to byle jakie ekrany LCD czy nawet OLED, a panele wykonane w technologii microLED, która ma kilka zalet, przewyższając nawet technologię OLED.

Według osób, z którymi rozmawiał Mark Gurman, Apple ma już działające prototypy takich wyświetlaczy, które w pierwszej kolejności mają trafić do zegarków. Wedle obecnych planów jedna z kolejnych iteracji Apple Watch Ultra, która zostanie zaprezentowana pod koniec 2024 roku może mieć właśnie ekran microLED zaprojektowany w Cupertino. Oczywiście produkcją zajmie się zapewne zewnętrzny dostawca, ale Apple chce sobie zagwarantować, że będzie to ekran wyprzedzający konkurencję. Technologia microLED oferuje wyraźnie większą maksymalną jasność niż OLED, a do tego ma zaoferować jeszcze wyraźniejsze kolory i lepsze kąty widzenia. Prezentowany obraz wygląda podobno jak malowany na szkle i ma być małym przełomem.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to z czasem Apple zacznie korzystać też z takich ekranów w swoich smartfonach, gdzie obecnie króluje technologia OLED. W efekcie tych doniesień akcje LG straciły dzisiaj na koreańskiej giełdzie ponad 4%, bo według szacunków Bloomberga, LG Display czerpie ponad 30% swoich przychodów bezpośrednio od Apple. Wśród dostawców wyświetlaczy są też takie firmy jak Samsung, japońskie Japan Display oraz Sharp, a także chińskie BOE Technology. Nie jest powiedziane, że wszystkie stracą swoje przychody, bo trudno mi sobie wyobrazić aby Apple miało postawić własną fabrykę, ale przyszłość z pewnością będzie ciekawa.

źródło: Bloomberg