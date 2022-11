Samsung wspólnie z firmą Audio Color wprowadza do sprzedaży w Polsce swój największy telewizor MicroLED o przekątnej 110 cali. O cenę lepiej nie pytać, ale skoro zapytaliście to śpieszę z informacją, że model ten wyceniono na bagatela 675 tys. złotych.

Samsung MicroLED - cena i jakość zwala z nóg

Samsung swoje telewizory MicroLED zapowiedział już jakiś czas temu, ale do tej pory nie były one dostępne w otwartej sprzedaży w Polsce. Teraz się to jednak zmienia i topowy model o przekątnej 110 cali można już kupić w naszym kraju. Ekran stworzony z ponad 25 milionów mikrometrowych diod LED oferuje rozdzielczość 3840x2160 pikseli i najwyższą jakość obrazu. MicroLED to od dawna oczekiwany Święty Graal branży telewizorowej, technologia ta oferuje doskonałe odwzorowanie kolorów, nieskończony kontrast jak w telewizorach OLED, wysoką jasność oraz bardzo wysoką trwałość. Dzięki wykorzystaniu 20-bitowej głębi skali szarości ten ekran jest w stanie odwzorować każdy detal sceny, oferując przy tym maksymalną precyzję i kontrolę podświetlenia. Jest to możliwe m.in. dzięki sterowaniu jasnością i kolorem, które obejmuje ponad milion różnych poziomów.

Niemal niewidoczne ramki telewizora (ekran pokrywa 99,99% frontowej powierzchni) oraz niewielka grubość sprawiają, że model ten będzie świetnie wyglądał w każdym wnętrzu, ale przy przekątnej 110 cali potrzebuje z pewnością odpowiednich rozmiarów salonu. To tak jakbyśmy postawili obok siebie 4 telewizory o przekątnej 55 cali (w ustawieniu 2x2), co zresztą można łatwo odwzorować bo ten gigant może wyświetlać obraz nawet z 4 źródeł jednocześnie. Do tego dochodzi też zestaw głośników 6.2.2 zgodny z Dolby Atmos oferujący moc 100W, który powinien dotrzymywać kroku możliwościom samego ekranu. Nic nie stoi na przeszkodzie aby jednak podłączyć do tego zestawu również dedykowany soundbar z technologią Q-Symphony.

Fot. Samsung

Jedynym mankamentem będzie pewnie cena, 675 000 złotych to kwota, za którą można kupić mieszkanie, choć pewnie nie takie gdzie taki telewizor się zmieści ;-). Jeśli jednak macie trochę zaskórniaków, to z pewnością nie pożałujecie tego zakupu. Nam, zwykłym śmiertelnikom pozostaje tylko czekać, aż technologia MicroLED stanie się nieco tańsza, a rozmiar diod LED pozwoli na budowę telewizorów o nieco mniejszych przekątnych. Do tego czasu zadowolę się swoim OLEDem ;-).

źródło: Samsung