Nie dla psa kiełbasa, nie dla Intela nowe funkcje MacOS Monterey

Jeżeli chodzi o Public Relations, to Intel ma obecnie chyba najcięższy czas w historii. W krótkim odstępie czasu jego produkty zostały przebite przez AMD, a chwilę później – przez Apple i ich procesory M1. Firma oczywiście próbuje zachować twarz, ale póki co większość prób kończy się ekwiwalentem wizerunkowego strzału w kolano. Co więcej, w przypadku Apple Intel zdaje się być na podwójnie przegranej pozycji. Nie tylko komputery firmy z jego układami są mniej wydajne i krócej działają na baterii, ale też – od wczoraj potrafią znacznie mniej niż ich ekwiwalenty z Apple M1.

Apple rezerwuje niektóre nowe funkcje tylko dla komputerów ze swoimi układami

Apple jest firmą, która wielokrotnie pokazała, jak potężną zaletą jest kontrola zarówno nad sprzętem, jak i nad oprogramowaniem swoich urządzeń, oraz – że nie boi się z tego korzystać. Tak dzieje się właśnie i tym razem. Na WWDC 2021 dowiedzieliśmy się, jakie nowości trafią do MacOS Monterey, Jednak tego, czego Apple nie powiedziało, to że nie wszyscy użytkownicy Macbooków będą mogli się nimi cieszyć. Część funkcji będzie bowiem dostępna wyłącznie na komputery wydane w zeszłym roku – te z procesorem Apple M1.