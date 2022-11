Apple ma największe zaufanie do Samsunga. Najmniejsze - do chińczyków

Apple planuje wypuścić na rynek w sumie około 120 milionów sztuk swojej najnowszej serii. Według informacji do których dotarłą koreańska strona thelec.net, 80 milionów będzie miało wyświetlacze Samsunga, nieco ponad 20 milionów – LG. Ekrany BOE dostanie jedynie 6 milionów iPhonów i co ciekawe – będą to podstawowe modele 14 – z notchem i niższym odświeżaniem ekranu. Apple nie postanowiło jeszcze, kto wyprodukuje brakująca liczbę paneli.

Samsung i LG produkują ekrany wyższej jakości. Ale to ta pierwsza firma zgarnia najlepsze zamówienie. W sumie będzie odpowiadać aż za 60 milionów paneli przeznaczonych dla najdroższego modelu Pro. Jest ona bowiem w stanie dostarczyć ekrany o najlepszych parametrach, podobno nawet lepszych niż początkowo zakładano. Tymczasem LG ma z tym problemy, stąd Samsung otrzyma większe zamówienie.

Samsung dostarcza ekrany do wszystkich czterech modeli, LG odpowiada za panele LTPS dla podstawowego modelu 6.1 cala oraz LTPO dla 6,7-calowego modelu Pro Max.

Apple używa wyświetlaczy OLED TFT LTPS w dwóch niższych modelach oraz OLED TFT LTPO w dwóch wyższych modelach. One też są konstrukcyjnie trudniejsze do wykonania – nie mają notcha ale mniejszą pastylkę na sensory do rozpoznawania twarzy i kamerkę do selfie.

BOE spodziewało się większych zamówień, ale ponieważ podstawowy model sprzedaje się bardzo słabo, na razie stanęło na 6 milionach. Firma wypłynęła na szerokie wody dzięki współpracy z Huawei, produkowała również wyświetlacze do iPhona 13. Ale współpraca zakończyła się skandalem gdy okazało się, że chińczycy samowolnie zmienili jeden z parametrów ekranu. Mimo to dostali niewielki kontrakt na iPhony 14.

źródło